لبنان

بالأسماء... شهداء الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت البقاع اليوم

Lebanon 24
08-09-2025 | 09:24
علم "لبنان 24" أنّ 5 أشخاص استشهدوا في الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت البقاع اليوم، وهم:
- سمير مدلج 
- ايهم زعيتر 
- علي حمادة  
- شخصٌ سوريّ يُدعى ساجد
- السيّد علي ولقبه "عساف" من بلدة فلاوه
 
 
أما الجرحى فهم: 
 
- علي عباس الفيتروني 
 
- حسن عبدالله مرتضى
 
-علي هادي شحيتلي 
 
- احمد سعدالله العلي
 
- محمد حيدر يونس
