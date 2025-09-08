بالأسماء... شهداء الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت البقاع اليوم

علم " " أنّ 5 أشخاص استشهدوا في الإسرائيليّة التي استهدفت اليوم، وهم:

- سمير مدلج

- ايهم زعيتر

- علي حمادة

- شخصٌ سوريّ يُدعى ساجد

- السيّد علي ولقبه "عساف" من بلدة فلاوه

أما الجرحى فهم:

- الفيتروني

- حسن عبدالله مرتضى

-علي هادي شحيتلي

- احمد سعدالله

- محمد يونس