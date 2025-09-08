28
لبنان
بالأسماء... شهداء الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت البقاع اليوم
Lebanon 24
08-09-2025
|
09:24
A-
A+
photos
A+
A-
علم "
لبنان 24
" أنّ 5 أشخاص استشهدوا في
الغارات
الإسرائيليّة التي استهدفت
البقاع
اليوم، وهم:
- سمير مدلج
- ايهم زعيتر
- علي حمادة
- شخصٌ سوريّ يُدعى ساجد
- السيّد علي ولقبه "عساف" من بلدة فلاوه
أما الجرحى فهم:
-
علي عباس
الفيتروني
- حسن عبدالله مرتضى
-علي هادي شحيتلي
- احمد سعدالله
العلي
- محمد
حيدر
يونس
