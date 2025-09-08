28
بيروت
30
طرابلس
28
صور
29
جبيل
28
صيدا
29
جونية
25
النبطية
24
زحلة
24
بعلبك
21
بشري
25
بيت الدين
23
كفردبيان
لبنان
"اليونيفيل": الجيش أعاد إنتشاره في أكثر من 120 موقعاً في جنوب لبنان
Lebanon 24
08-09-2025
|
09:33
قالت "اليونيفيل" إنّ "حفظة السلام يعملون بشكلٍ وثيق مع
الجيش اللبناني
لاستعادة الاستقرار في المنطقة، ويساعدونه في تعزيز حضوره من خلال الدوريات، والتدريبات، والتنسيق اليومي".
وأضافت: "بفضل دعم اليونيفيل، أعاد الجيش انتشاره في أكثر من 120 موقعاً في
جنوب لبنان
، مما يعزز
سلطة الدولة
وفقاً للقرار 1701".
