"اليونيفيل": الجيش أعاد إنتشاره في أكثر من 120 موقعاً في جنوب لبنان

قالت "اليونيفيل" إنّ "حفظة السلام يعملون بشكلٍ وثيق مع لاستعادة الاستقرار في المنطقة، ويساعدونه في تعزيز حضوره من خلال الدوريات، والتدريبات، والتنسيق اليومي".

Advertisement

وأضافت: "بفضل دعم اليونيفيل، أعاد الجيش انتشاره في أكثر من 120 موقعاً في ، مما يعزز وفقاً للقرار 1701".