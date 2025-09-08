Advertisement

لبنان

"اليونيفيل": الجيش أعاد إنتشاره في أكثر من 120 موقعاً في جنوب لبنان

08-09-2025 | 09:33
قالت "اليونيفيل" إنّ "حفظة السلام يعملون بشكلٍ وثيق مع الجيش اللبناني لاستعادة الاستقرار في المنطقة، ويساعدونه في تعزيز حضوره من خلال الدوريات، والتدريبات، والتنسيق اليومي".
وأضافت: "بفضل دعم اليونيفيل، أعاد الجيش انتشاره في أكثر من 120 موقعاً  في جنوب لبنان، مما يعزز سلطة الدولة وفقاً للقرار 1701".
الجيش اللبناني

سلطة الدولة

جنوب لبنان

دوري

دريب

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24