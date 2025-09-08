لتعزيز الأمن الغذائي.. البساط يلتقي برنامج الأغذية العالمي

اجتمع اليوم الاثنين، والتجارة مع وفد من برنامج الأغذية العالمي وأمن الدولة، في إطار متابعة الهبة للقمح.

وقد تناول الاجتماع الخطوات اللوجستية لإيصال الشحنات إلى ، إضافة إلى الترتيبات الإدارية والمالية اللازمة.

يأتي هذا العمل ضمن جهود وزير الاقتصاد المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي في وضمان وصول القمح إلى لبنان بأسرع وقت وبالظروف الاسهل.







