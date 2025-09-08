Advertisement

لبنان

لتعزيز الأمن الغذائي.. البساط يلتقي برنامج الأغذية العالمي

Lebanon 24
08-09-2025 | 10:11
اجتمع اليوم الاثنين، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط مع وفد من برنامج الأغذية العالمي وأمن الدولة، في إطار متابعة الهبة العراقية للقمح.
وقد تناول الاجتماع الخطوات اللوجستية لإيصال الشحنات إلى بيروت، إضافة إلى الترتيبات الإدارية والمالية اللازمة.
 
يأتي هذا العمل ضمن جهود وزير الاقتصاد المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي في لبنان وضمان وصول القمح إلى لبنان بأسرع وقت وبالظروف الاسهل.

 

 
