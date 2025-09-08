سلام: الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها لجهة حصرية السلاح

Advertisement

استقبل الدكتور في السراي الكبير العربي محمد أحمد اليماحي على رأس وفد من العربي.وأكّد الوفد دعم البرلمان العربي لكل ما يعزّز أمن واستقراره، مشدّدًا على أنّ المرحلة المقبلة ستكون مرحلة خير وتقدّم للبنان وشعبه، وأنّ البرلمان العربي يواكب جهود الحكومة منذ تشكيلها، وجاهز لتقديم كل ما يلزم دعماً لهذا الاستقرار.، شدّد الرئيس سلام على أنّ استقرار لبنان ليس حاجة لبنانية فحسب، بل حاجة عربية جامعة، مؤكّدًا أنّ الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها لجهة حصرية السلاح بيد كامل الأراضي . وأضاف أنّ لبنان، وبعدما عاد إلى موقعه الطبيعي بين أشقائه العرب، يحتاج إلى تعزيز دعم باعتباره الركيزة الأساسية لحماية الوطن، لافتًا في الوقت نفسه إلى ضرورة الضغط على لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلّها.واستقبل الرئيس سلام رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، يرافقه كل من رئيس الغرفة القاضي عبد الرضى ناصر، ورئيسة الغرفة القاضي إنعام البستاني، ورئيسة الغرفة القاضي نيللي أبي يونس.وقد سلّم الوفد رئيس الحكومة التقرير السنوي لديوان المحاسبة، واطّلعوه على سير العمل في الديوان والمهام الرقابية.