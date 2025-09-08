Advertisement

لبنان

سلام: الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها لجهة حصرية السلاح

Lebanon 24
08-09-2025 | 10:12
A-
A+
Doc-P-1414231-638929485273057600.jpg
Doc-P-1414231-638929485273057600.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي على رأس وفد من البرلمان العربي. 
Advertisement
وأكّد الوفد دعم البرلمان العربي لكل ما يعزّز أمن لبنان واستقراره، مشدّدًا على أنّ المرحلة المقبلة ستكون مرحلة خير وتقدّم للبنان وشعبه، وأنّ البرلمان العربي يواكب جهود الحكومة منذ تشكيلها، وجاهز لتقديم كل ما يلزم دعماً لهذا الاستقرار.

من جهته، شدّد الرئيس سلام على أنّ استقرار لبنان ليس حاجة لبنانية فحسب، بل حاجة عربية جامعة، مؤكّدًا أنّ الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها لجهة حصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وأضاف أنّ لبنان، وبعدما عاد إلى موقعه الطبيعي بين أشقائه العرب، يحتاج إلى تعزيز دعم الجيش اللبناني باعتباره الركيزة الأساسية لحماية الوطن، لافتًا في الوقت نفسه إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلّها.

ديوان المحاسبة 
واستقبل الرئيس سلام رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، يرافقه كل من رئيس الغرفة القاضي عبد الرضى ناصر، ورئيسة الغرفة القاضي إنعام البستاني، ورئيسة الغرفة القاضي نيللي أبي يونس.

وقد سلّم الوفد رئيس الحكومة التقرير السنوي لديوان المحاسبة، واطّلعوه على سير العمل في الديوان والمهام الرقابية.
مواضيع ذات صلة
سلام: الحكومة ستجتمع فور نضوج الأفكار حول خطة تنفيذ حصرية السلاح
lebanon 24
08/09/2025 19:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
حمدان عن الرئيس عون: ماضون في تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة
lebanon 24
08/09/2025 19:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ترجيح طلب الجيش تأخير تنفيذ قرار "حصرية السلاح" وتعقيدات تواجه تسليم السلاح الفلسطيني
lebanon 24
08/09/2025 19:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تشيد بقرار الحكومة وتتطلّع إلى البنود الزمنية.. بري: "الرياح السامة بدأت تنجلي" وسلام: ماضون في "حصرية السلاح"
lebanon 24
08/09/2025 19:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الجيش اللبناني

رئيس البرلمان

مجلس الوزراء

الدولة على

نواف سلام

رئيس سلام

قاضي محمد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2025-09-08
12:37 | 2025-09-08
12:11 | 2025-09-08
11:34 | 2025-09-08
11:01 | 2025-09-08
10:59 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24