"رحلة إلى القمر": ورشة علمية تفاعلية لطلاب صربا والجوار

نظم "البيت الثقافي – " بالتعاون مع ثانوية السفير ورشة عمل علمية بعنوان "رحلة إلى القمر"، تزامناً مع عشية الخسوف الكلي للقمر، قدمها نادي السفير الفلكي (Safir Astronomy Club) بمشاركة 15 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماً من بلدة صربا الجنوبية وبلدات الجوار: طنبوريت، عنقون، رومين، جرجوع وحومين ، بحضور مختار صربا أنطوان نصّار والمشرفين على بيت الثقافة – صربا منى رزق وجان مزهر ومسؤول نادي السفير الفلكي محمد .تعرّف الطلاب خلال الورشة على القمر، موقعه بين الكواكب، خصائصه العلمية، مراحله وأطواره، وتأثيراته على بعض الطبيعية على الأرض، كما حاولوا رصده مباشرة عبر التلسكوب. واستخدم النادي مجسمات وأدوات تعليمية متعددة، منها كرة فلين لإظهار انعكاس الشمس على القمر، ومادتي الطحين والكاكاو لتجسيد سقوط النيازك والحفر على سطحه، إلى جانب كتيب تضمن أنشطة مسلية وهادفة مثل تلوين رسوم مختلفة للقمر.كما قام الطلاب بجولة تعريفية على بعض الكواكب ضمن المجموعة الشمسية، في رحلة تعليمية افتراضية صممت لتحفيز خيالهم وفهم موقعهم في ، انطلاقاً من وعيهم بأن الأرضية مجرد نقطة في هذا الفضاء الواسع.وقال مسؤول النادي محمد الشامي إن النشاط يساهم في توسيع مدارك الطلاب وتحفيزهم على النظر للأعلى والاهتمام بالعلوم بعيداً عن التفاصيل اليومية والمشكلات الصغيرة. وأضافت منى رزق أن الورشة جمعت طلاباً من صربا وبلدات الجوار، وكانت غنية بالأنشطة، مستخدمة أدوات تعليمية متنوعة، وحققت تفاعلاً كبيراً بين الطلاب الذين قضوا أكثر من ساعتين في التعلم والاكتشاف، مع الحفاظ على ابتسامة الفرحة على وجوههم طوال الوقت، ما يعكس نجاح الورشة.وعبرت الطالبة تاليا الشامي عن سعادتها بالمشاركة، مشيرة إلى أن الورشة وفرت لها ولزملائها فرصة التعرف على القمر واكتساب معلومات قيّمة بطريقة مبسطة ومسلية وفي الوقت نفسه سهلة الفهم. كما شكرت إدارة ثانوية السفير ممثلة بمديرها الدكتور سلطان على دعمها، ونوّهت بالدور الكبير لمسؤول نادي محمد الشامي في إنجاح النشاط.