معوّض: كلّ التضامن مع الإعلامي الحرّ وليد عبود

كتب النائب ، اليوم الاثنين، عبر حسابه منصة "أكس": "أستنكر بشدّة التهديدات التي طالت الإعلامي وعائلته. فهي ليست استهدافًا لشخص، بل هي اعتداءٌ على حرية الرأي والتعبير. على والقضائية التحرّك الفوري ومحاسبة المرتكبين. كلّ التضامن مع الإعلامي الحرّ وليد عبود ومع كلّ إعلامي يرفض الخضوع لمنطق الإخضاع والترهيب… فزمن إسكات الكلمة قد ولّى، وها نحن نشهد قيام والقانون والحرية".

