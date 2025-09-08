28
لبنان
معوّض: كلّ التضامن مع الإعلامي الحرّ وليد عبود
Lebanon 24
08-09-2025
|
10:52
A-
A+
كتب النائب
ميشال معوّض
، اليوم الاثنين، عبر حسابه منصة "أكس": "أستنكر بشدّة التهديدات التي طالت الإعلامي
وليد عبود
وعائلته. فهي ليست استهدافًا لشخص، بل هي اعتداءٌ على حرية الرأي والتعبير. على
الأجهزة الأمنية
والقضائية التحرّك الفوري ومحاسبة المرتكبين. كلّ التضامن مع الإعلامي الحرّ وليد عبود ومع كلّ إعلامي يرفض الخضوع لمنطق الإخضاع والترهيب… فزمن إسكات الكلمة قد ولّى، وها نحن نشهد قيام
لبنان الدولة
والقانون والحرية".
الإعلامي وليد عبود يتعرّض للتهديد (صورة)
Lebanon 24
الإعلامي وليد عبود يتعرّض للتهديد (صورة)
08/09/2025 22:22:20
08/09/2025 22:22:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري: كل التضامن مع المؤسسة العسكرية وأسر الشهداء
Lebanon 24
بهية الحريري: كل التضامن مع المؤسسة العسكرية وأسر الشهداء
08/09/2025 22:22:20
08/09/2025 22:22:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الحواط: تهديد وليد عبود بالقتل جريمة يعاقب عليها القانون
Lebanon 24
الحواط: تهديد وليد عبود بالقتل جريمة يعاقب عليها القانون
08/09/2025 22:22:20
08/09/2025 22:22:20
Lebanon 24
Lebanon 24
معوض: الدولة ستقوم على 10452 كيلومتر مربع وستدافع عن كل الحدود
Lebanon 24
معوض: الدولة ستقوم على 10452 كيلومتر مربع وستدافع عن كل الحدود
08/09/2025 22:22:20
08/09/2025 22:22:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص وقّع مذكرة تفاهم بين الوزارة وأكاديمية الـMTV
Lebanon 24
مرقص وقّع مذكرة تفاهم بين الوزارة وأكاديمية الـMTV
15:17 | 2025-09-08
08/09/2025 03:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حديث منسوب إلى ميقاتي.. توضيح من المكتب الإعلامي
Lebanon 24
حديث منسوب إلى ميقاتي.. توضيح من المكتب الإعلامي
15:00 | 2025-09-08
08/09/2025 03:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني: لتعزيز الزراعة التعاقدية في لبنان
Lebanon 24
هاني: لتعزيز الزراعة التعاقدية في لبنان
14:10 | 2025-09-08
08/09/2025 02:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. حواجز للجيش وتسيير دوريات
Lebanon 24
في طرابلس.. حواجز للجيش وتسيير دوريات
14:09 | 2025-09-08
08/09/2025 02:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نادٍ رياضي لبناني يواجه مصيره
Lebanon 24
نادٍ رياضي لبناني يواجه مصيره
14:00 | 2025-09-08
08/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
06:40 | 2025-09-08
08/09/2025 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
16:06 | 2025-09-07
07/09/2025 04:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
05:21 | 2025-09-08
08/09/2025 05:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
05:56 | 2025-09-08
08/09/2025 05:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
15:17 | 2025-09-08
مرقص وقّع مذكرة تفاهم بين الوزارة وأكاديمية الـMTV
15:00 | 2025-09-08
حديث منسوب إلى ميقاتي.. توضيح من المكتب الإعلامي
14:10 | 2025-09-08
هاني: لتعزيز الزراعة التعاقدية في لبنان
14:09 | 2025-09-08
في طرابلس.. حواجز للجيش وتسيير دوريات
14:00 | 2025-09-08
نادٍ رياضي لبناني يواجه مصيره
14:00 | 2025-09-08
تغييرات داخل قناة "فضائية" في لبنان
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
08/09/2025 22:22:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 22:22:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
08/09/2025 22:22:20
Lebanon 24
Lebanon 24
