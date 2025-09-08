Advertisement

لبنان

معوّض: كلّ التضامن مع الإعلامي الحرّ وليد عبود

Lebanon 24
08-09-2025 | 10:52
كتب النائب ميشال معوّض، اليوم الاثنين، عبر حسابه منصة "أكس": "أستنكر بشدّة التهديدات التي طالت الإعلامي وليد عبود وعائلته. فهي ليست استهدافًا لشخص، بل هي اعتداءٌ على حرية الرأي والتعبير. على الأجهزة الأمنية والقضائية التحرّك الفوري ومحاسبة المرتكبين. كلّ التضامن مع الإعلامي الحرّ وليد عبود ومع كلّ إعلامي يرفض الخضوع لمنطق الإخضاع والترهيب… فزمن إسكات الكلمة قد ولّى، وها نحن نشهد قيام لبنان الدولة والقانون والحرية".
الإعلامي وليد عبود يتعرّض للتهديد (صورة)
بهية الحريري: كل التضامن مع المؤسسة العسكرية وأسر الشهداء
الحواط: تهديد وليد عبود بالقتل جريمة يعاقب عليها القانون
معوض: الدولة ستقوم على 10452 كيلومتر مربع وستدافع عن كل الحدود
