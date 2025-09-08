Advertisement

لبنان

بهاء الحريري: لن نسمح بخطف لبنان من قلة مأزومة

Lebanon 24
08-09-2025 | 10:55
A-
A+
Doc-P-1414248-638929511123530663.png
Doc-P-1414248-638929511123530663.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد بهاء الحريري في بيان أن مواقفه الأخيرة حول "حصر السلاح بيد الجيش اللبناني" لاقت تجاوباً واسعاً على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، مشدداً على أن اللبنانيين "سئموا الحروب ويريدون دولة حقيقية قائمة على السيادة والقانون والعدالة".
Advertisement
وقال الحريري إن الأصوات المعارضة لموقفه "مأزومة وتقوم على أوهام قاتلة"، متهماً إياها بعرقلة مستقبل البلاد والإبقاء على لبنان "رهينة التخلف السياسي والاقتصادي والصفقات". وأضاف: "لن نسمح أن يبقى لبنان أسير هذه القلة العاجزة عن رؤية المستقبل".
وشدد على أن التغيير الحاصل في المنطقة لن يسمح باستمرار الواقع الراهن، مؤكداً أن زمن الاستقواء بالسلاح والفساد والارتهان للخارج قد ولّى، وأن لا مكان في المستقبل لمن تسبّب بانهيار البلد.
وختم قائلاً: "مسيرتنا ثابتة، وبدعم اللبنانيين وبالتحالف مع الشرفاء في الداخل والخارج، سنعيد للبنان هيبته ومكانته، ولن نسمح أن يبقى أسيراً للفوضى والتخلف".
مواضيع ذات صلة
بهاء الحريري من مقر السفير التركي: تعاون مشترك من أجل لبنان
lebanon 24
08/09/2025 22:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
lebanon 24
08/09/2025 22:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري: الشراكة الوطنية ودولة المؤسسات ضمانة بقاء لبنان
lebanon 24
08/09/2025 22:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري: دولة المؤسسات هي الحل الوحيد لإنقاذ لبنان
lebanon 24
08/09/2025 22:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

المستقبل

المعارضة

الحريري

العاج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:18 | 2025-09-08
15:17 | 2025-09-08
15:00 | 2025-09-08
14:10 | 2025-09-08
14:09 | 2025-09-08
14:00 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24