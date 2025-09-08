بهاء الحريري: لن نسمح بخطف لبنان من قلة مأزومة

أكد في بيان أن مواقفه الأخيرة حول "حصر السلاح بيد " لاقت تجاوباً واسعاً على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، مشدداً على أن اللبنانيين "سئموا الحروب ويريدون دولة حقيقية قائمة على السيادة والقانون والعدالة".

وقال إن الأصوات لموقفه "مأزومة وتقوم على أوهام قاتلة"، متهماً إياها بعرقلة مستقبل البلاد والإبقاء على "رهينة التخلف السياسي والاقتصادي والصفقات". وأضاف: "لن نسمح أن يبقى لبنان أسير هذه القلة العاجزة عن رؤية ".

وشدد على أن التغيير الحاصل في المنطقة لن يسمح باستمرار الواقع الراهن، مؤكداً أن زمن الاستقواء بالسلاح والفساد والارتهان للخارج قد ولّى، وأن لا مكان في المستقبل لمن تسبّب بانهيار البلد.

وختم قائلاً: "مسيرتنا ثابتة، وبدعم اللبنانيين وبالتحالف مع الشرفاء في الداخل والخارج، سنعيد للبنان هيبته ومكانته، ولن نسمح أن يبقى أسيراً للفوضى والتخلف".