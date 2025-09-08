مطر: نتفاءل بتعيين سفير جديد للإمارات في لبنان

كتب النائب عبر منصة "أكس": "نتفاءل بتعيين السيد فهد سالم سعيد سفيراً جديداً لدولة في ، ونأمل أن تكون هذه الخطوة تجديدا للعلاقات الأخوية المتجذرة منذ أكثر من خمسة عقود، فتفتح صفحة جديدة بيضاء بين وبيروت، بما يعزز التعاون العربي ويسهم في تعافي لبنان وازدهاره".

Advertisement