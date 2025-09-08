Advertisement

لبنان

مطر: نتفاءل بتعيين سفير جديد للإمارات في لبنان

Lebanon 24
08-09-2025 | 11:34
كتب النائب إيهاب مطر عبر منصة "أكس": "نتفاءل بتعيين السيد فهد سالم سعيد محمد الكعبي سفيراً جديداً لدولة الإمارات في لبنان، ونأمل أن تكون هذه الخطوة تجديدا للعلاقات الأخوية المتجذرة منذ أكثر من خمسة عقود، فتفتح صفحة جديدة بيضاء بين أبوظبي وبيروت، بما يعزز التعاون العربي ويسهم في تعافي لبنان وازدهاره".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24