قرار جديد بشأن سفير فلسطين سابقاً في لبنان.. هذا ما جاء فيه

أصدر الرئيس الفلسطيني قراراً جديداً قضى بإحالة سفير سابقاً في أشرف دبور إلى التقاعد وفق القانون، وبالتالي إنهاء أي مهمّة كانت موكلة إليه.

يُشار إلى أن السفير الفلسطيني الجديد في لبنان هو محمد الأسعد، وقد قدّم أوراق اعتماده قبل أيام، لدى رئيس الجمهورية في .

إلى ذلك، علم " " أنَّ دبور موجود في لبنان في زيارة خاصة، وذلك بعدما سافر مؤخراً إلى إثر إعفائه من مهامه في السفارة.