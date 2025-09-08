Advertisement

لبنان

قرار جديد بشأن سفير فلسطين سابقاً في لبنان.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
08-09-2025 | 12:11
A-
A+
Doc-P-1414272-638929563843161653.jpg
Doc-P-1414272-638929563843161653.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً جديداً قضى بإحالة سفير دولة فلسطين سابقاً في لبنان أشرف دبور إلى التقاعد وفق القانون، وبالتالي إنهاء أي مهمّة كانت موكلة إليه.
Advertisement
 
 
يُشار إلى أن السفير الفلسطيني الجديد في لبنان هو محمد الأسعد، وقد قدّم أوراق اعتماده قبل أيام، لدى رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا.
 
 
إلى ذلك، علم "لبنان24" أنَّ دبور موجود في لبنان في زيارة خاصة، وذلك بعدما سافر مؤخراً إلى الأردن إثر إعفائه من مهامه في السفارة.
 

وفي ما يلي نص القرار:
 
 
مواضيع ذات صلة
بيان من مصرف لبنان.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
08/09/2025 22:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يصدر بيانا.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
08/09/2025 22:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان للرئاسة الفلسطينية.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
08/09/2025 22:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من اليازا.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
08/09/2025 22:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24

دولة فلسطين

محمود عباس

قصر بعبدا

سفير دولة

جوزاف عون

الجمهوري

جمهورية

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:18 | 2025-09-08
15:17 | 2025-09-08
15:00 | 2025-09-08
14:10 | 2025-09-08
14:09 | 2025-09-08
14:00 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24