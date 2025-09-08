Advertisement

لبنان

انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!

Lebanon 24
08-09-2025 | 12:31
A-
A+
Doc-P-1414281-638929573289127411.jfif
Doc-P-1414281-638929573289127411.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلع حريق كبير، مساء اليوم الإثنين، داخل شقة في أحد المباني بمنطقة الزلقا، وذلك إثر انفجار قارورة غاز.
 
Advertisement
 
وعلى الأثر، حضرت فرق الإطفاء إلى المكان، والعملُ جار على إخماد النيران.
 
 
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في اشتعال النيران بدبابة للجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا
lebanon 24
08/09/2025 22:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدد اشتعال النيران بسنترال رمسيس بالقاهرة (العربية)
lebanon 24
08/09/2025 22:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أيام من حريق ضخم... النيران تشتعل مجددًا في سنترال رمسيس
lebanon 24
08/09/2025 22:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق داخل شقة سكنية فجرا في الميناء
lebanon 24
08/09/2025 22:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:18 | 2025-09-08
15:17 | 2025-09-08
15:00 | 2025-09-08
14:10 | 2025-09-08
14:09 | 2025-09-08
14:00 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24