لبنان

وزير الداخلية بحث مع الخير في قضايا إنمائية وخدماتية واستقبل رئيس الطائفة العلوية

Lebanon 24
08-09-2025 | 12:58
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب أحمد الخير، وتم البحث في عدد من القضايا الإنمائية والخدماتية.
كذلك، التقى وزير الداخلية النائب السابق محمد الحجار، كما استقبل وزير الداخلية رئيس الطائفة العلوية في لبنان الشيخ علي قدور على رأس وفد، وتم التطرق إلى الأوضاع العامة وقضايا تهم أبناء الطائفة.


وكذلك، استقبل رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الأمناء، وتم عرض دور الجمعية ونشاطها وسبل التعاون مع الوزارة.


أيضاً، التقى الحجار رئيس نادي الرياضي بيروت لكرة السلة مازن طبارة ورئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة الشيخ محمد الجوزو، وتم التطرق إلى أهمية دعم الرياضة اللبنانية.


وتسلم الوزير الحجار منهما دعوة لحضور العشاء السنوي للنادي الرياضي.

 
واستقبل الحجار محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وعرض معه ملفات عدة تتعلق بالعاصمة، ثم استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد عماد خريش، وتم التداول في شؤون المديرية وحاجات عناصرها.
