وزير الداخلية بحث مع الخير في قضايا إنمائية وخدماتية واستقبل رئيس الطائفة العلوية

استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه اليوم، النائب أحمد الخير، وتم البحث في عدد من الإنمائية والخدماتية.

Advertisement



كذلك، التقى وزير الداخلية النائب السابق محمد الحجار، كما استقبل وزير الداخلية رئيس الطائفة العلوية في الشيخ على رأس وفد، وتم التطرق إلى الأوضاع العامة وقضايا تهم أبناء الطائفة.





وكذلك، استقبل رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في الدكتور فيصل سنو، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الأمناء، وتم عرض دور الجمعية ونشاطها وسبل التعاون مع الوزارة.





أيضاً، التقى الحجار رئيس نادي الرياضي بيروت لكرة السلة مازن طبارة ورئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة الشيخ محمد الجوزو، وتم التطرق إلى أهمية دعم الرياضة .





وتسلم الوزير الحجار منهما دعوة لحضور العشاء السنوي للنادي الرياضي.



