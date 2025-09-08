Advertisement

لبنان

الحواط: تهديد وليد عبود بالقتل جريمة يعاقب عليها القانون

Lebanon 24
08-09-2025 | 13:19
إعتبر النائب زياد الحواط أن "تهديد الإعلامي وليد عبود بالقتل جريمة يعاقب عليها القانون، ومحاولة مكشوفة لترهيب صوت حرّ وإسكاته في زمن إستعادة الدولة".
وكتب عبر "إكس": ندعو القضاء إلى التحرك الفوري لتوقيف الفاعلين ومحاسبتهم. دعمنا لوليد عبود دعم للحريّة".
