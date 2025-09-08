28
الحواط: تهديد وليد عبود بالقتل جريمة يعاقب عليها القانون
Lebanon 24
08-09-2025
|
13:19
A-
A+
إعتبر النائب
زياد الحواط
أن "تهديد الإعلامي
وليد عبود
بالقتل جريمة يعاقب عليها القانون، ومحاولة مكشوفة لترهيب صوت حرّ وإسكاته في زمن إستعادة الدولة".
وكتب عبر "إكس": ندعو
القضاء
إلى التحرك الفوري لتوقيف الفاعلين ومحاسبتهم. دعمنا لوليد عبود دعم للحريّة".
