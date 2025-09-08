سلام استقبل المندوبة الدائمة للبنان لدى اليونسكو

استقبل رئيس الحكومة المندوبة الدائمة للبنان لدى السفيرة ، قبل مباشرتها مهامها الجديدة، وأعطاها توجيهاته اللازمة، وتمنى لها التوفيق في أداء مهمتها بما يخدم مصلحة ويعزز حضوره الثقافي في المحافل الدولية.

كنا قدّم سلام تعازيه بالعلامة القانوني الكبير الوزير الدكتور ، مؤكدا أن " قدم نموذجا في الالتزام الأخلاقي والوطني، وترك إرثا قانونيا وفكريا سيبقى حاضرا في الحياة العامة".