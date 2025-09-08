Advertisement

لبنان

سلام استقبل المندوبة الدائمة للبنان لدى اليونسكو

Lebanon 24
08-09-2025 | 13:25
استقبل رئيس الحكومة نواف سلام المندوبة الدائمة للبنان لدى اليونسكو السفيرة هند درويش، قبل مباشرتها مهامها الجديدة، وأعطاها توجيهاته اللازمة، وتمنى لها التوفيق في أداء مهمتها بما يخدم مصلحة لبنان ويعزز حضوره الثقافي في المحافل الدولية.
كنا قدّم سلام تعازيه بالعلامة القانوني الكبير الوزير الدكتور حسن الرفاعي، مؤكدا أن "الرفاعي قدم نموذجا في الالتزام الأخلاقي والوطني، وترك إرثا قانونيا وفكريا سيبقى حاضرا في الحياة العامة".
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24