لبنان

تغييرات داخل قناة "فضائية" في لبنان

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
08-09-2025 | 14:00
عُلم أنّ إجراءات التغييرات على صعيد الساحة الفلسطينية في لبنان ما زالت مُستمرة وذلك عملاً بالقرارات التي تتخذها السلطة الفلسطينية في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس.
وإعلامياً، حصلت تغيير جديدة أبرزها كانت في قناة "فلسطيننا"، إذ جرى اختيار هيكلية إدارية جديدة للفضائية التي تبثّ من مدينة صيدا.
 

وبحسب وثيقة حصل "لبنان24" على نسخة منها، فقد جرى اختيار يوسف الزريعي مديراً عاماً جديداً للفضائية مع مسؤولين آخرين في أقسام مختلفة.
