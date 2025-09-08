28
لبنان
تغييرات داخل قناة "فضائية" في لبنان
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
08-09-2025
|
14:00
A-
A+
عُلم أنّ إجراءات التغييرات على صعيد الساحة
الفلسطينية
في
لبنان
ما زالت مُستمرة وذلك عملاً بالقرارات التي تتخذها
السلطة الفلسطينية في رام الله
برئاسة
الرئيس محمود عباس
.
وإعلامياً، حصلت تغيير جديدة أبرزها كانت في قناة "فلسطيننا"، إذ جرى اختيار هيكلية إدارية جديدة للفضائية التي تبثّ من مدينة
صيدا
.
وبحسب وثيقة حصل
"
لبنان24
"
على نسخة منها، فقد جرى اختيار يوسف الزريعي مديراً عاماً جديداً للفضائية مع مسؤولين آخرين في أقسام مختلفة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
