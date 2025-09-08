Advertisement

لبنان

بالقرب من الحدود اللبنانية.. هذا ما ستفعله إسرائيل غدًا

Lebanon 24
08-09-2025 | 13:45
A-
A+
Doc-P-1414299-638929612391553728.png
Doc-P-1414299-638929612391553728.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد الجيش الإسرائيلي عن أنّه سيعمل على إطلاق مناورات عسكرية غدا في بلدة شلومي، بالقرب من الحدود مع لبنان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالقرب من صيادين في الناقورة.. هذا ما فعلته درون إسرائيلية
lebanon 24
08/09/2025 22:23:31 Lebanon 24 Lebanon 24
قرب الحدود المصرية.. هذا ما رصدته إسرائيل
lebanon 24
08/09/2025 22:23:31 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك: لا نفرض على الحكومة اللبنانية ما يجب عليها فعله
lebanon 24
08/09/2025 22:23:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: إقامة دولة جهادية على حدود إسرائيل اليوم سيهدد بريطانيا غدا
lebanon 24
08/09/2025 22:23:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الإسرائيلي

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:18 | 2025-09-08
15:17 | 2025-09-08
15:00 | 2025-09-08
14:10 | 2025-09-08
14:09 | 2025-09-08
14:00 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24