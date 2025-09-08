نادٍ رياضي لبناني يواجه مصيره

Advertisement

تتفاقم الأزمات الإدارية والمالية داخل أحد الأندية الرياضية بعد استقالة لجنته الإدارية، وهو قرار زاد من تعقيد أوضاعه المتأزمة أصلًا.مصدر متابع أكّد لـ" " أنّ الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير النادي، خصوصًا في ظل تداخل المصالح الشخصية وحتى السياسية مع مسار إنمائه وحماية مصالحه.ورجّح المصدر أن الإدارات السابقة قد ألمّحت إلى أنّ النادي يقترب من نهاية نفقٍ مظلم، من دون أن يتمكّن من تجاوز هذه المحنة التي يُخشى أن تطيح بتاريخه وتُبعد جمهوره عن المدرجات مجددًا.