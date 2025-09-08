Advertisement

لبنان

نادٍ رياضي لبناني يواجه مصيره

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
08-09-2025 | 14:00
تتفاقم الأزمات الإدارية والمالية داخل أحد الأندية الرياضية اللبنانية بعد استقالة لجنته الإدارية، وهو قرار زاد من تعقيد أوضاعه المتأزمة أصلًا.
مصدر رياضي متابع أكّد لـ"لبنان24" أنّ الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير النادي، خصوصًا في ظل تداخل المصالح الشخصية وحتى السياسية مع مسار إنمائه وحماية مصالحه.

ورجّح المصدر أن الإدارات السابقة قد ألمّحت إلى أنّ النادي يقترب من نهاية نفقٍ مظلم، من دون أن يتمكّن من تجاوز هذه المحنة التي يُخشى أن تطيح بتاريخه وتُبعد جمهوره عن المدرجات مجددًا.
المصدر: خاص لبنان24
