Advertisement

لبنان

حديث منسوب إلى ميقاتي.. توضيح من المكتب الإعلامي

Lebanon 24
08-09-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1414315-638929656874099445.webp
Doc-P-1414315-638929656874099445.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي الآتي: 
Advertisement
 

يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحديث صحافي منسوب الى الرئيس ميقاتي.
 

يهمنا التوضيح أن الرئيس ميقاتي لم يدلِ باي تصريح ولم يجر أي مقابلة.
مواضيع ذات صلة
توضيح من المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية
lebanon 24
09/09/2025 00:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
lebanon 24
09/09/2025 00:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من مكتب الوزير مكّي: أخبار مفبركة ولا أساس لها من الصحة
lebanon 24
09/09/2025 00:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يلتقي تكتل اللقاء النيابي المستقل بمكتب النائب بدر في بيروت
lebanon 24
09/09/2025 00:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

المكتب الإعلامي

الرئيس ميقاتي

مكتب الإعلام

نجيب ميقات

ميقاتي

نجيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-09-08
16:42 | 2025-09-08
16:33 | 2025-09-08
15:59 | 2025-09-08
15:51 | 2025-09-08
15:37 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24