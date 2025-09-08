مرقص وقّع مذكرة تفاهم بين الوزارة وأكاديمية الـMTV

Advertisement

وقّع المحامي د. مذكرة تعاون بين الوزارة وMtv Academy بعد زيارته مقر قناة الـMTV في ، بدعوة من رئيس مجلس ادارتها ، حيث جال في استوديواتها وأقسامها.ورأى أن توقيع المذكرة، "مأسسة وتأطير لهذا التعاون القديم، ليكون أكثر منهجية، وضمانا أكبر للمشاركين في الأكاديمية التي أصبحت على مستوى مهني وتدريبي متقدم جدا".وأشار الى أن "الفضل لا يعود إلى فحسب، بل إلى القيمين على الأكاديمية أيضا، وعلى روحية العمل المهنية التي يمتلكونها".واضاف: "عندما نتحدث عن الإعلام في دول العالم، نفتخر بالمؤسسات الاعلامية".وختم بأن "هذه المذكرة هي باكورة تعاون مع هذه القناة وبقية المؤسسات الإعلامية، لينهض القطاع، سواء على المستوى القانوني، من خلال قانون الإعلام الجديد، أو على مستوى مبادرات متقدمة من هذا القبيل".