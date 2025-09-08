Advertisement

مرقص وقّع مذكرة تفاهم بين الوزارة وأكاديمية الـMTV

08-09-2025 | 15:17
وقّع وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص مذكرة تعاون بين الوزارة  وMtv Academy بعد زيارته مقر قناة الـMTV في النقاش، بدعوة من رئيس مجلس ادارتها ميشال المر، حيث جال في استوديواتها وأقسامها.
ورأى مرقص أن توقيع المذكرة، "مأسسة وتأطير لهذا التعاون القديم، ليكون أكثر منهجية، وضمانا أكبر للمشاركين في الأكاديمية التي أصبحت على مستوى مهني وتدريبي متقدم جدا".

وأشار الى أن "الفضل لا يعود إلى وزارة الإعلام فحسب، بل إلى القيمين على الأكاديمية أيضا، وعلى روحية العمل المهنية التي يمتلكونها".

واضاف: "عندما نتحدث عن الإعلام في دول العالم، نفتخر بالمؤسسات الاعلامية".

وختم بأن "هذه المذكرة هي باكورة تعاون مع هذه القناة وبقية المؤسسات الإعلامية، لينهض القطاع، سواء على المستوى القانوني، من خلال قانون الإعلام الجديد، أو على مستوى مبادرات متقدمة من هذا القبيل".
وزارة الإعلام

وزير الإعلام

مذكرة تفاهم

ميشال المر

أكاديمية

بول مرقص

قناة ال

النقاش

