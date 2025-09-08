Advertisement

لبنان

خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت

خاص "لبنان 24"

08-09-2025 | 15:37
عُلم أن بعض المصارف اتخذ خطوة بارزة ولافتة تميزت في ضخ ورقة الـ100 دولار القديمة عبر صرافاتها الآلية، ما يؤدي إلى تداولها بكثرة في السوق وبالتالي لجم امتناع أي جهة تجارية عن القبول بها.
وتبيّن أنَّ هناك مبالغ كبيرة من تلك الأوراق القديمة مُتداولة في السوق، فيما عُلم أن الكثير من الصرافين يعملون على شرائها وبيعها بشكل طبيعي بعدما امتنعوا سابقاً عن ذلك.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص "لبنان 24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24