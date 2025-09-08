خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت

عُلم أن بعض المصارف اتخذ خطوة بارزة ولافتة تميزت في ضخ ورقة الـ100 دولار القديمة عبر صرافاتها الآلية، ما يؤدي إلى تداولها بكثرة في السوق وبالتالي لجم امتناع أي جهة تجارية عن القبول بها.

Advertisement