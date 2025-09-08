Advertisement

لبنان

إندلاع حريق كبير في وادي حلبا

Lebanon 24
08-09-2025 | 15:51
Doc-P-1414329-638929688786115486.png
Doc-P-1414329-638929688786115486.png photos 0
إندلع حريق كبير في وادي حلبا، وامتد ليصل الى أحد المنازل في قبة حلبا. وأدت كثافة النيران إلى امتداد الحريق ليصل الى الزيتون في وادي حلبا.
وتعمل الآن عناصر الدفاع المدني بكافة آليات الاطفاء لديها، من مركز حلبا الإقليمي، ومركز الخريبة، ومركز منيارة، على إهماد النيران.

كما وتساعد آليات وصهاريج المياه التابعة لبلدية حلبا في تزويد الدفاع المدني بالمياه.

