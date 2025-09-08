26
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إندلاع حريق كبير في وادي حلبا
Lebanon 24
08-09-2025
|
15:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
إندلع حريق كبير في وادي
حلبا
، وامتد ليصل الى أحد المنازل في قبة حلبا. وأدت كثافة النيران إلى امتداد الحريق ليصل الى
الزيتون
في وادي حلبا.
Advertisement
وتعمل الآن عناصر الدفاع المدني بكافة آليات الاطفاء لديها، من
مركز حلبا الإقليمي
، ومركز الخريبة، ومركز منيارة، على إهماد النيران.
كما وتساعد آليات وصهاريج المياه التابعة لبلدية حلبا في تزويد الدفاع المدني بالمياه.
مواضيع ذات صلة
اندلاع حريق في وادي الحجة وجهود مكثفة للسيطرة عليه
Lebanon 24
اندلاع حريق في وادي الحجة وجهود مكثفة للسيطرة عليه
09/09/2025 00:42:19
09/09/2025 00:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اندلاع حريق كبير بين طمبوريت وزغدرايا
Lebanon 24
اندلاع حريق كبير بين طمبوريت وزغدرايا
09/09/2025 00:42:19
09/09/2025 00:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": اندلاع حريق كبير في مبنى وراء المستشفي الايطالي في صور
Lebanon 24
"لبنان 24": اندلاع حريق كبير في مبنى وراء المستشفي الايطالي في صور
09/09/2025 00:42:19
09/09/2025 00:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إندلاع حريق كبير في جرد بلدة القبيات
Lebanon 24
بالصور... إندلاع حريق كبير في جرد بلدة القبيات
09/09/2025 00:42:19
09/09/2025 00:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مركز حلبا الإقليمي
مركز حلبا
مركز حلب
الزيتون
زويد
تابع
قد يعجبك أيضاً
في عكار.. رصاصة طائشة تُصيب سيدة
Lebanon 24
في عكار.. رصاصة طائشة تُصيب سيدة
16:57 | 2025-09-08
08/09/2025 04:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ابي رميا: للتصدّي لكل محاولات تكميم الأفواه
Lebanon 24
ابي رميا: للتصدّي لكل محاولات تكميم الأفواه
16:42 | 2025-09-08
08/09/2025 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:33 | 2025-09-08
08/09/2025 04:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مشهد غير مألوف.. اليباس يغزو أحراج لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: مشهد غير مألوف.. اليباس يغزو أحراج لبنان
15:59 | 2025-09-08
08/09/2025 03:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
15:37 | 2025-09-08
08/09/2025 03:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
06:40 | 2025-09-08
08/09/2025 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
05:21 | 2025-09-08
08/09/2025 05:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
05:56 | 2025-09-08
08/09/2025 05:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على شابة مفقودة… هكذا بدت حالتها (صورة)
Lebanon 24
العثور على شابة مفقودة… هكذا بدت حالتها (صورة)
07:53 | 2025-09-08
08/09/2025 07:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:57 | 2025-09-08
في عكار.. رصاصة طائشة تُصيب سيدة
16:42 | 2025-09-08
ابي رميا: للتصدّي لكل محاولات تكميم الأفواه
16:33 | 2025-09-08
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:59 | 2025-09-08
بالفيديو: مشهد غير مألوف.. اليباس يغزو أحراج لبنان
15:37 | 2025-09-08
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
15:18 | 2025-09-08
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
09/09/2025 00:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
09/09/2025 00:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
09/09/2025 00:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24