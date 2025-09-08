إندلاع حريق كبير في وادي حلبا

Advertisement

إندلع حريق كبير في وادي ، وامتد ليصل الى أحد المنازل في قبة حلبا. وأدت كثافة النيران إلى امتداد الحريق ليصل الى في وادي حلبا.وتعمل الآن عناصر الدفاع المدني بكافة آليات الاطفاء لديها، من ، ومركز الخريبة، ومركز منيارة، على إهماد النيران.كما وتساعد آليات وصهاريج المياه التابعة لبلدية حلبا في تزويد الدفاع المدني بالمياه.