لبنان

ابي رميا: للتصدّي لكل محاولات تكميم الأفواه

Lebanon 24
08-09-2025 | 16:42
عبّر النائب سيمون ابي رميا خلال اتصاله بالإعلامي وليد عبود عن "كامل تضامنه واستنكاره الشديد لمحاولات الترهيب التي يتعرض لها، والتي تشكّل اعتداءً صارخاً على حرية الإعلام وحق الصحافة في نقل الحقيقة بموضوعية وشفافية".
وأضاف أبي رميا أن "استهداف الإعلاميين بالضغط والتهويل هو استهداف مباشر للرأي العام ولحق المواطنين في الاطّلاع على الوقائع كما هي. إننا نؤكد أنّ حماية الكلمة الحرة واحترام التنوّع في الآراء هو حجر أساس في بناء دولة القانون والمؤسسات، وأي مساس بها هو مساس بمقومات الديمقراطية".

ودعا ابي رميا جميع القوى والجهات المعنية إلى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن حرية الإعلام وعن سلامة الإعلاميين، والتصدّي لكل محاولات تكميم الأفواه أو زعزعة الثقة بالرسالة الإعلامية الوطنية.

 
سيمون ابي رميا

دولة القانون

الديمقراطية

قل الحقيقة

الديمقراطي

وليد عبود

أبي رميا

