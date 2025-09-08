Advertisement

لبنان

في عكار.. رصاصة طائشة تُصيب سيدة

Lebanon 24
08-09-2025 | 16:57
أصيبت المدعوة "س. دياب" بعيار ناري طائش في بطنها، وذلك في قرية المجدلعكار.
وعلى الأثر، جرى نقل المُصابة إلى مستشفى السلامالقبيات حيث تخضع للمعالجة، فيما لم تُعرف بعد ملابسات الحادثة ومصدر الرصاصة.
رصاصة طائشة أصابت طفلة في عكار
lebanon 24
09/09/2025 00:42:45
بسبب الرصاص الطائش.. اصابة سيدة في وادي خالد
lebanon 24
09/09/2025 00:42:45
في وادي خالد.. إصابة فتاة برصاصة طائشة في ظهرها
lebanon 24
09/09/2025 00:42:45
حادث مأساوي في عكار.. فقدت جنينها في رحمها نتيجة الرصاص الطائش
lebanon 24
09/09/2025 00:42:45

مستشفى السلام

القبيات

المجدل

صيبة

دياب

16:42 | 2025-09-08
16:33 | 2025-09-08
15:59 | 2025-09-08
15:51 | 2025-09-08
15:37 | 2025-09-08
15:18 | 2025-09-08
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24