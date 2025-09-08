Advertisement

لبنان

تخوّف

Lebanon 24
08-09-2025 | 18:13
A-
A+
Doc-P-1414359-638929774030757240.jpg
Doc-P-1414359-638929774030757240.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتخوّف نقابيون من موجة تحركات في الشارع في مرحلة التحولات المالية والمصرفية وهيكلة الإدارة ومؤسسات القطاع الخاص، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحركات عسكرية مصرية في سيناء تخوفًا من تدفق نازحين من غزة
lebanon 24
09/09/2025 02:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تخاف تركيا من إنهيار إيران؟
lebanon 24
09/09/2025 02:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: نحن لسنا خائفين من المفاوضات تماما كما أننا لا نخاف من الحرب
lebanon 24
09/09/2025 02:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: تخوفات أوروبا من هجوم روسي "هستيريا وقصص رعب"
lebanon 24
09/09/2025 02:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24

بيون

دارت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-09-08
16:42 | 2025-09-08
16:33 | 2025-09-08
15:59 | 2025-09-08
15:51 | 2025-09-08
15:37 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24