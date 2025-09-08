Advertisement

لبنان

البابا في لبنان في هذا التاريخ

Lebanon 24
08-09-2025 | 22:13
A-
A+
Doc-P-1414368-638929922866648937.jpg
Doc-P-1414368-638929922866648937.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افادت" «نداء الوطن» أن قداسة البابا لاوون الرابع عشر سيزور لبنان في اليومين الأخيرين من تشرين الثاني المقبل آتيا من اسطنبول حيث سيشارك في مناسبة كنسية. وستنطوي هذه الزيارة على أهمية استثنائية لجهة دعم مسار النهوض في لبنان، وكذلك لتوجيه رسالة إلى المسيحيين في لبنان والعالم العربي.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي: البابا سيزور لبنان ولكن لم يحدّد التاريخ بعد
lebanon 24
09/09/2025 06:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في لبنان في هذا الموعد
lebanon 24
09/09/2025 06:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذا التاريخ... مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة
lebanon 24
09/09/2025 06:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قريبًا... لقاء سيجمع ترامب وزيلينسكي في هذا التاريخ
lebanon 24
09/09/2025 06:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الرابع عشر

المسيحيين

لبنان وا

اسطنبول

المسيح

مسيحي

لاوون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:06 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:08 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:10 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:11 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:40 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:06 | 2025-09-08
22:08 | 2025-09-08
22:10 | 2025-09-08
22:11 | 2025-09-08
22:40 | 2025-09-08
22:40 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24