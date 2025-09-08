البابا في لبنان في هذا التاريخ

Advertisement

افادت" «نداء الوطن» أن قداسة البابا سيزور في اليومين الأخيرين من تشرين الثاني المقبل آتيا من حيث سيشارك في مناسبة كنسية. وستنطوي هذه الزيارة على أهمية استثنائية لجهة دعم مسار النهوض في لبنان، وكذلك لتوجيه رسالة إلى في لبنان والعالم العربي.