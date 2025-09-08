Advertisement

لبنان

وفد قضائي وأمني لبناني في دمشق وعودة مكثفة للنازحين الى بلادهم

Lebanon 24
08-09-2025 | 22:26
A-
A+
Doc-P-1414370-638929924826494805.webp
Doc-P-1414370-638929924826494805.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وفد قضائي - أمني ضمّ القاضيين كلود غانم ومنى حنقير وضابطين من الجيش والأمن العام دمشق أمس للبحث مع نظرائهم السوريين في ملف الموقوفين الإسلاميين الذين تطالب دمشق بتسلّمهم.
Advertisement

وكتبت" الاخبار":قالت مصادر في المديرية العامة للأمن العام إن نحو 50 ألف سوري من المسجّلين نازحين في لبنان عادوا إلى سوريا ضمن برنامج العودة الطوعية المنظّمة ذاتياً الذي أطلقته المفوّضية العليا لشؤون النازحين، والذي يوفّر منحة نقدية لمرة واحدة لتسهيل العودة الطوعية عبر المعابر الحدودية الرسمية. وأضافت المصادر أن أكثر من 80 ألفاً سجّلوا أسماءهم للعودة بعد إعلان الأمن العام عن إجراءات تسهيل إداري للراغبين بالعودة إلى سوريا بين 1 تموز و30 أيلول 2025، مشيرة إلى أن عدد العائدين بحلول نهاية هذا الشهر سيصل إلى 130 ألفاً، أي نحو 10 من المسجّلين كنازحين. وقدّرت المصادر أن يصل عدد العائدين بحلول نهاية العام إلى نحو 500 ألف، مشيرة إلى أن أكثر من 200 ألف من غير المسجّلين لدى المفوّضية عادوا بالفعل إلى سوريا منذ بداية هذا العام.
مواضيع ذات صلة
سلام: وضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وسميناها "آمنة ومستدامة"
lebanon 24
09/09/2025 06:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: هناك 16 ألف طلب تم تسجيلهم خلال الأيام الـ10 الأخيرة لعودة نازحين سوريين إلى بلادهم
lebanon 24
09/09/2025 06:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية: على المجتمع الدولي تقبل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم
lebanon 24
09/09/2025 06:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد قضائي - أمني سوري إلى بيروت والشرع يريد عفواً عن محكومين عرب
lebanon 24
09/09/2025 06:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

المديرية العامة

الأمن العام

النازحين

الإسلام

إسلامي

العليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:06 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:08 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:10 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:11 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:40 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:06 | 2025-09-08
22:08 | 2025-09-08
22:10 | 2025-09-08
22:11 | 2025-09-08
22:40 | 2025-09-08
22:40 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24