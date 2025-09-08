وفد قضائي وأمني لبناني في دمشق وعودة مكثفة للنازحين الى بلادهم

Advertisement

زار وفد قضائي - أمني ضمّ القاضيين كلود غانم ومنى حنقير وضابطين من الجيش والأمن العام أمس للبحث مع نظرائهم السوريين في ملف الموقوفين الإسلاميين الذين تطالب دمشق بتسلّمهم.وكتبت" الاخبار":قالت مصادر في إن نحو 50 ألف سوري من المسجّلين نازحين في عادوا إلى ضمن برنامج العودة الطوعية المنظّمة ذاتياً الذي أطلقته المفوّضية لشؤون ، والذي يوفّر منحة نقدية لمرة واحدة لتسهيل العودة الطوعية عبر المعابر الحدودية الرسمية. وأضافت المصادر أن أكثر من 80 ألفاً سجّلوا أسماءهم للعودة بعد إعلان عن إجراءات تسهيل إداري للراغبين بالعودة إلى سوريا بين 1 و30 أيلول 2025، مشيرة إلى أن عدد العائدين بحلول نهاية هذا الشهر سيصل إلى 130 ألفاً، أي نحو 10 من المسجّلين كنازحين. وقدّرت المصادر أن يصل عدد العائدين بحلول نهاية العام إلى نحو 500 ألف، مشيرة إلى أن أكثر من 200 ألف من غير المسجّلين لدى المفوّضية عادوا بالفعل إلى سوريا منذ بداية هذا العام.