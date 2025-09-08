26
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
14
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وفد قضائي وأمني لبناني في دمشق وعودة مكثفة للنازحين الى بلادهم
Lebanon 24
08-09-2025
|
22:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وفد قضائي - أمني ضمّ القاضيين كلود غانم ومنى حنقير وضابطين من الجيش والأمن العام
دمشق
أمس للبحث مع نظرائهم السوريين في ملف الموقوفين الإسلاميين الذين تطالب دمشق بتسلّمهم.
Advertisement
وكتبت" الاخبار":قالت مصادر في
المديرية العامة للأمن العام
إن نحو 50 ألف سوري من المسجّلين نازحين في
لبنان
عادوا إلى
سوريا
ضمن برنامج العودة الطوعية المنظّمة ذاتياً الذي أطلقته المفوّضية
العليا
لشؤون
النازحين
، والذي يوفّر منحة نقدية لمرة واحدة لتسهيل العودة الطوعية عبر المعابر الحدودية الرسمية. وأضافت المصادر أن أكثر من 80 ألفاً سجّلوا أسماءهم للعودة بعد إعلان
الأمن العام
عن إجراءات تسهيل إداري للراغبين بالعودة إلى سوريا بين 1
تموز
و30 أيلول 2025، مشيرة إلى أن عدد العائدين بحلول نهاية هذا الشهر سيصل إلى 130 ألفاً، أي نحو 10 من المسجّلين كنازحين. وقدّرت المصادر أن يصل عدد العائدين بحلول نهاية العام إلى نحو 500 ألف، مشيرة إلى أن أكثر من 200 ألف من غير المسجّلين لدى المفوّضية عادوا بالفعل إلى سوريا منذ بداية هذا العام.
مواضيع ذات صلة
سلام: وضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وسميناها "آمنة ومستدامة"
Lebanon 24
سلام: وضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وسميناها "آمنة ومستدامة"
09/09/2025 06:53:49
09/09/2025 06:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: هناك 16 ألف طلب تم تسجيلهم خلال الأيام الـ10 الأخيرة لعودة نازحين سوريين إلى بلادهم
Lebanon 24
سلام: هناك 16 ألف طلب تم تسجيلهم خلال الأيام الـ10 الأخيرة لعودة نازحين سوريين إلى بلادهم
09/09/2025 06:53:49
09/09/2025 06:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية: على المجتمع الدولي تقبل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم
Lebanon 24
وزير الخارجية: على المجتمع الدولي تقبل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم
09/09/2025 06:53:49
09/09/2025 06:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد قضائي - أمني سوري إلى بيروت والشرع يريد عفواً عن محكومين عرب
Lebanon 24
وفد قضائي - أمني سوري إلى بيروت والشرع يريد عفواً عن محكومين عرب
09/09/2025 06:53:49
09/09/2025 06:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة للأمن العام
المديرية العامة للأمن
المديرية العامة
الأمن العام
النازحين
الإسلام
إسلامي
العليا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بري عند عون وراض عن خطة الجيش.. جلسة لمجلس الوزراء اليوم بمشاركة جميع الوزراء
Lebanon 24
بري عند عون وراض عن خطة الجيش.. جلسة لمجلس الوزراء اليوم بمشاركة جميع الوزراء
22:06 | 2025-09-08
08/09/2025 10:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بن فرحان في بيروت وأورتاغوس وبرّاك "مستمران في التنسيق والتعاون الوثيق"
Lebanon 24
بن فرحان في بيروت وأورتاغوس وبرّاك "مستمران في التنسيق والتعاون الوثيق"
22:08 | 2025-09-08
08/09/2025 10:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لودريان في بيروت الخميس: حصر السلاح يتقدم على الإعمار
Lebanon 24
لودريان في بيروت الخميس: حصر السلاح يتقدم على الإعمار
22:10 | 2025-09-08
08/09/2025 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة فتح بدأت جمع السلاح في عين الحلوة والبداوي ودبور يرفض مغادرة بيروت
Lebanon 24
حركة فتح بدأت جمع السلاح في عين الحلوة والبداوي ودبور يرفض مغادرة بيروت
22:11 | 2025-09-08
08/09/2025 10:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤتمرات الدعم الدولية للبنان رهن الاجراءات الداخلية
Lebanon 24
مؤتمرات الدعم الدولية للبنان رهن الاجراءات الداخلية
22:40 | 2025-09-08
08/09/2025 10:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
06:40 | 2025-09-08
08/09/2025 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
05:56 | 2025-09-08
08/09/2025 05:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
15:37 | 2025-09-08
08/09/2025 03:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
05:21 | 2025-09-08
08/09/2025 05:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:06 | 2025-09-08
بري عند عون وراض عن خطة الجيش.. جلسة لمجلس الوزراء اليوم بمشاركة جميع الوزراء
22:08 | 2025-09-08
بن فرحان في بيروت وأورتاغوس وبرّاك "مستمران في التنسيق والتعاون الوثيق"
22:10 | 2025-09-08
لودريان في بيروت الخميس: حصر السلاح يتقدم على الإعمار
22:11 | 2025-09-08
حركة فتح بدأت جمع السلاح في عين الحلوة والبداوي ودبور يرفض مغادرة بيروت
22:40 | 2025-09-08
مؤتمرات الدعم الدولية للبنان رهن الاجراءات الداخلية
22:40 | 2025-09-08
خطر في "جنوب الليطاني "
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
09/09/2025 06:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
09/09/2025 06:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
09/09/2025 06:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24