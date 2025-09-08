Advertisement

لبنان

الحوار وفق الدستور فقط

Lebanon 24
08-09-2025 | 22:40
A-
A+
Doc-P-1414375-638929933684380958.jpg
Doc-P-1414375-638929933684380958.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب احمد الايوبي في " نداء الوطن": كتب سقطت محاولة الرئيس نبيه بري الحوارية الانقلابية التي أطلقها في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر وكأنّها لم تكن، تمامًا كما يعتبر "الثنائي الشيعي" قرار الحكومة بحصرية السلاح بالأجهزة الشرعية، كأنّه لم يكن، لأنّ إحياء الحوار كمؤسسة خارج المؤسسات الدستورية لم يعد واردًا عند أحد، ولم يعد باستطاعة الثنائي إكراه القوى السياسية على الجلوس في موائد حوار تفوح منها رائحة تمزيق الدستور وأكل لحوم الخصوم وهم جلوسٌ ينظرون.
Advertisement
صدر قرار مجلس الوزراء في الخامس من أيلول الحالي ليؤكِّد قرار جلسة 5 آب 2025 وأنّه لا رجعة ولا تراجع عن حصرية السلاح ورفع الشرعية عن "حزب الله" وسلاحه ومنعه من استعماله وتحريكه في الداخل تحت طائلة الملاحقة والمصادرة، وهذا ما لا يريد مسؤولو "الحزب" مصارحة جمهورهم به، لكنّ الواقع هو أنّ عناصر "الحزب" باتوا يتحرّكون مثل المهربين عند التنقل بالأسلحة والذخائر، وباتوا مضطرين لتقليل حركتهم إلى حدود كبيرة، وهذا بحدّ ذاته تحوّل عميق وانقلاب في حالة "الحزب" من الحكم والأمر إلى العودة للحجم الطبيعي في مجلس الوزراء.
يحتاج العهد رئاسة وحكومة ورئيس وزراء، إلى إعمال الإصلاح في دوائر الدولة في فسحة الهدوء المتاحة، وإلى تحرير العدالة ومنع الاعتداء عليها من قبل بقايا الدولة الساقطة التي تريد إبقاء المظالم قائمة، وهذا يستهلك من رصيد العهد الذي يحظى بثقة الشعب، ولا تزال الحماسة له قائمة، بانتظار تحويل خطاب القسم إلى وقائع مكلّلة بالعدل والإنماء.
 
مواضيع ذات صلة
الحوار بشأن السلاح انقلاب على الدستور
lebanon 24
09/09/2025 06:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: حصرية السلاح ضرورة دستورية وعلى الدولة بسط سيادتها بالحوار
lebanon 24
09/09/2025 06:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24
لا حوار رئاسيا مع "حزب الله" في المرحلة الراهنة بل مع بري فقط
lebanon 24
09/09/2025 06:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24
النواب ينعون الرفاعي: حارس الجمهورية ومرجع الدستور والقانون
lebanon 24
09/09/2025 06:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24

القوى السياسية

مجلس الوزراء

نبيه بري

حزب الله

الثنائي

في ذكر

العهد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:06 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:08 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:10 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:11 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:40 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:06 | 2025-09-08
22:08 | 2025-09-08
22:10 | 2025-09-08
22:11 | 2025-09-08
22:40 | 2025-09-08
22:40 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24