لبنان

إطلاق نار قرب المالية في طرابلس.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
09-09-2025 | 00:06
Doc-P-1414408-638929989539124004.jpg
Doc-P-1414408-638929989539124004.jpg photos 0
وقع إشكال بين كلّ من المدعو "س.ع" و"ب.ش" تطور الى اطلاق نار من قبل الاول في الهواء من مسدس حربي ثم لاذ بالفرار وذلك بالقرب من مبنى المالية في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وعُلم ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين. 
 
لبنان 24

طرابلس

لبنان

