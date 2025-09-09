28
لبنان
إطلاق نار قرب المالية في طرابلس.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
09-09-2025
|
00:06
وقع إشكال بين كلّ من المدعو "س.ع" و"ب.ش" تطور الى اطلاق نار من قبل الاول في الهواء من مسدس حربي ثم لاذ بالفرار وذلك بالقرب من مبنى المالية في
طرابلس
، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
وعُلم ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين.
