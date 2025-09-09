Advertisement

لبنان

هذا هو حال الطرقات صباحاً!

Lebanon 24
09-09-2025 | 01:13
أفادت "غرفة التحكم" اليوم، عبلا منصة "إكس" بأن "حركة المرور كثيفة من ساحل علما باتجاه جونية وصولا حتى صربا".
وأشارت الى أن "حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى نهرالموت".
وأكدت أن "حركة المرور  كثيفة على الواجهة البحرية منالزيتونة باي باتجاه عين المريسة وصولا حتى المنارة".
وأفادت بأن "حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وكثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار وباتجاه الاوزاعي".
وتابعت: "حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المتن السريع باتجاه الاوتوستراد الساحلي".
 
