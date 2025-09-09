هذا هو حال الطرقات صباحاً!

Advertisement

أفادت " " اليوم، عبلا منصة "إكس" بأن "حركة المرور كثيفة من باتجاه وصولا حتى ".وأشارت الى أن "حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى نهرالموت".وأكدت أن "حركة المرور كثيفة على الواجهة البحرية منالزيتونة باي باتجاه وصولا حتى ".وأفادت بأن "حركة المرور كثيفة على اوتوستراد باتجاه وكثيفة من خلدة باتجاه انفاق وباتجاه ".وتابعت: "حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المتن السريع باتجاه الاوتوستراد الساحلي".