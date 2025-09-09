أزمة كبيرة في مياه الشرب: اليكم ما حصل

Advertisement

لفت مصدر بيئي معني بملف المياه وخاصةً مياه الشفة الى أن أزمة كبيرة حلت في أوائل أيلول بالآبار التي تمتلكها الماركات التجارية لتعبئة المياه المعدنية، حيث أن مياه الينابيع المعدنية جفت منذ ، واليوم تعاني الآبار من نقص حاد في المياه وتعمل لساعات محدودة نهارا بعدما كانت تعمل 24 ساعة على 24 .المصدر لفت الى أن كميات المياه المعدنية في الأسواق لا تكفي سوى لشهر او شهرين باقصى حد، أن يحل الشتاء والثلوج باكرا لكي تتحسن مستويات المياه المعدنية في الآبار الإرتوازية، وينتفي احتمال تفاقم أزمة المياه .