لبنان

أزمة كبيرة في مياه الشرب: اليكم ما حصل

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
09-09-2025 | 01:15
لفت مصدر بيئي معني بملف المياه وخاصةً مياه الشفة الى أن أزمة كبيرة حلت في أوائل أيلول بالآبار التي تمتلكها الماركات التجارية اللبنانية لتعبئة المياه المعدنية، حيث أن مياه الينابيع المعدنية جفت منذ تموز، واليوم تعاني الآبار من نقص حاد في المياه وتعمل لساعات محدودة نهارا بعدما كانت تعمل 24  ساعة على 24 .
المصدر لفت الى أن كميات المياه المعدنية في الأسواق لا تكفي سوى لشهر او شهرين باقصى حد، على أمل أن يحل الشتاء والثلوج باكرا لكي تتحسن مستويات المياه المعدنية في الآبار الإرتوازية،  وينتفي احتمال تفاقم أزمة المياه .
 
المصدر: لبنان 24
