لبنان

اجراءات امنية جديدة لرؤساء الاحزاب والشخصيات

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
09-09-2025 | 01:30
لوحظ في الآونة الأخيرة أن رؤساء الأحزاب والكتل السياسية والشخصيات كثفوا إجراءاتهم الأمنية بعدما كانوا يتنقلون ويشاركون في المناسبات بشكلٍ طبيعي.
وقال المصدر "ان هذه الشخصيات بدأت منذ أسابيع تعديل الإجراءات الامنية بشكلٍ جذري من خلال زيادة عدد عناصر الحماية وتمويه المواكب وحتى العزوف عن زيارة الأماكن المكشوفة والنشاطات المعروفة مسبقاً. 
المصدر لفت الى أن الأجهزة الأمنية لم تصلها أية تقارير عن أية أعمال تخريبية من هذا النوع، إلا أن القوى السياسية أتخذت تدابير إحترازية كون الأمور لا تعتبر مستقرة في لبنان والمشهد ضبابي.
 
المصدر: لبنان 24
