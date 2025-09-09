Advertisement

لبنان

هل يستمر "حزب الله" بالإحتواء؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
09-09-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1414470-638930057859137584.jpg
Doc-P-1414470-638930057859137584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة وما تحمله من ضغوطات سياسية وأمنية، يجد "حزب الله" نفسه أمام مسار محدد لا بد من اتباعه لضمان تمرير المرحلة الراهنة. هذا المسار لا يقوم على التراجع أو التنازل عن الثوابت، بل على مبدأ أساسي يرافق أدبياته منذ سنوات، وهو القدرة على الاحتواء والانحناء للعاصفة من دون المساس بجوهر استراتيجيته أو المسار العسكري الذي يعتبره ركيزة لوجوده ودوره الإقليمي.
Advertisement

فالحزب يتعامل مع هذه المرحلة باعتبارها ظرفًا مؤقتًا يتطلب قدرًا أكبر من المرونة التكتيكية في مقابل تمسك صارم بالثوابت الكبرى.

القاعدة الأولى في سلوك الحزب تنطلق من عدم الانجرار إلى خيارات قد تضعفه على المدى الطويل. فالتنازلات، سواء السياسية أو العسكرية أو الأيديولوجية، غير واردة ضمن حساباته. لكنه في المقابل يوازن بين التمسك بالمبادئ وبين تكتيك “الانحناء للعاصفة” الذي يسمح له بالعبور بأقل الخسائر الممكنة، خصوصًا في ظل الضغوط الخارجية الكثيفة والمتغيرات الإقليمية التي تفرض عليه إعادة قراءة المشهد باستمرار.

إلى جانب ذلك، يضع الحزب أولوية قصوى لتثبيت موقعه داخل الطائفة الشيعية. فهو يرى أن أي خلل في البنية الداخلية للطائفة قد ينعكس مباشرة على قدرته على المواجهة السياسية والأمنية. لذلك يسعى إلى حسم فكرة الوحدة السياسية داخل الطائفة، معتبرًا أن توحيد الصفوف وضبط التباينات الداخلية هو الضمانة الأساسية لاستمرار قوته في مواجهة خصومه المحليين والإقليميين.

كما أن حماية الطائفة من تداعيات الحرب أو أي تصعيد عسكري واسع تبقى هدفًا مركزيًا في استراتيجيته. فالحزب يدرك أن أي “نكبة” جديدة ستصيب البيئة التي تحتضنه ستُضعف قدرته على الصمود، وربما تهدد عمق حضوره الشعبي. لذلك يعتمد سياسة دقيقة تقوم على تجنّب التصعيد غير المحسوب، والعمل على تقليل الأكلاف التي قد تدفعها الطائفة، من دون أن يتخلى عن مواقفه أو يظهر بمظهر الطرف المنكسر.

يتعامل حزب الله مع التطورات الجارية عبر ثلاث ركائز أساسية: الاحتواء التكتيكي للعاصفة، تعزيز الوحدة الشيعية الداخلية، وتجنّب تعريض البيئة الحاضنة لأي كارثة كبرى. بهذه المقاربة يسعى إلى تمرير المرحلة الراهنة بمرونة محسوبة، من دون أن يفرّط بما يعتبره جوهر وجوده. فالمرحلة بنظره قد تكون صعبة وضاغطة، لكنها ليست كفيلة بتغيير مسار استراتيجي حدّده منذ سنوات طويلة، بل مجرد اختبار إضافي لقدرة الحزب على التكيّف مع موازين القوى المتبدلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
جولات "حزب الله" ستستمر؟
lebanon 24
09/09/2025 12:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" مستمر في الحكومة ولن يسكت على أداء سلام
lebanon 24
09/09/2025 12:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيُشارك "حزب الله" في جلسة مجلس الوزراء؟
lebanon 24
09/09/2025 12:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيُنفَّذ قرار لمّ سلاح "حزب الله"؟
lebanon 24
09/09/2025 12:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

حزب الله

القاعدة

الشيعية

الطائف

الشيعي

الطويل

الترا

شيعية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-09-09
04:47 | 2025-09-09
04:40 | 2025-09-09
04:32 | 2025-09-09
04:30 | 2025-09-09
04:25 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24