لبنان

رئيس بلدية برجا يستنكر الإعتداء الإسرائيلي: نؤكد وقوفنا خلف الدولة اللبنانية

Lebanon 24
09-09-2025 | 02:48
استنكر رئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي، رئيس بلدية برجا، المُهندس ماجد ترّو الإعتداء الإسرائيلي الذي طال المنطقة صباح اليوم الثلاثاء وتحديداً في محيط مسجد زاروت على طريق عام برجا زاروت (المعمل الحراري) - الجية.
وأضاف في بيان: "إن هذه الطريق الواقعة في حي سكني مدني، تعتبر حيوية وتربط بلدتين أساسيتين وتعدّ ممراً رئيسياً لأبناء برجا والجية، واستهدافها من قبل العدو الإسرائيلي يهدّد المدنيين الآمنين."

وتابع: "إننا كإتحاد بلديات، نؤكد تمسكنا بالتضامن والوقوف خلف الدولة اللبنانية التي تعمل وتسعى جاهدة بكل الوسائل المشروعة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، ولنا كامل الثقة بالجيش الذي يعتبر صمام أمان في هذا الوطن."
 
