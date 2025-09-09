رئيس بلدية برجا يستنكر الإعتداء الإسرائيلي: نؤكد وقوفنا خلف الدولة اللبنانية

Advertisement

استنكر رئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب ، رئيس بلدية ، المُهندس ماجد ترّو الإعتداء الذي طال المنطقة الثلاثاء وتحديداً في محيط زاروت على طريق عام برجا زاروت (المعمل الحراري) - .وأضاف في بيان: "إن هذه الطريق الواقعة في حي سكني مدني، تعتبر حيوية وتربط بلدتين أساسيتين وتعدّ ممراً رئيسياً لأبناء برجا والجية، واستهدافها من قبل العدو الإسرائيلي يهدّد المدنيين الآمنين."وتابع: "إننا كإتحاد بلديات، نؤكد تمسكنا بالتضامن والوقوف خلف التي تعمل وتسعى جاهدة بكل الوسائل المشروعة لوقف العدوان الإسرائيلي على ، ولنا كامل الثقة بالجيش الذي يعتبر صمام أمان في هذا الوطن."