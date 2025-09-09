Advertisement

لبنان

احذروا الخدعة.. هكذا يراقب اللصوص منازلكم دون أن تشعروا!

Lebanon 24
09-09-2025 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1414507-638930102658224695.jpg
Doc-P-1414507-638930102658224695.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في الآونة الأخيرة، عادت إلى الواجهة إحدى الحيل القديمة التي يستخدمها اللصوص لمراقبة المنازل والسيارات، والتخطيط لسرقتها. تعتمد هذه الحيلة على وضع ملصقات إعلانات، تبدو للوهلة الأولى عادية على أبواب المنازل أو زجاج السيارات المركونة، وذلك بهدف مراقبة تحركات أصحابها.
Advertisement
إليكم النقاط الأهم التي ينبغي الانتباه لها:
. وسيلة للمراقبة وليست إعلاناً فقط:
لا يجب أن نستهين بوجود ملصق غريب على باب المنزل أو زجاج السيارة، ففي بعض الحالات، تكون هذه وسيلة يستخدمها اللصوص لمعرفة ما إذا كان أصحاب المنزل موجودين أم لا، من خلال مراقبة المدة التي يستغرقها الملصق ليُزال.
.المُلصق مؤشر لغياب السكان:
إذا بقي الملصق لعدة أيام دون أن يُنتزع، فإن ذلك يدل على أن أحداً لم يلاحظ وجوده، ما يعني من وجهة نظر السارق أن أصحاب المنزل غائبون، وبالتالي تكون فرصة السرقة أكبر.
. السيارات المركونة أهداف أيضاً:
لا تقتصر الحيلة على المنازل فقط، بل تُستخدم أحيانًا مع السيارات المتوقفة لفترات طويلة في أماكن شبه خالية أو غير مراقبة. إذ قد يعتقد السارق أن السيارة مهجورة أو أن صاحبها غير قريب منها.
. ضرورة الانتباه وعدم الاستهانة:
علينا جميعًا أن نكون أكثر وعيًا بمثل هذه الأساليب، وألّا نستهين بوجود ملصق غريب، بل يجب إزالته فورًا، والتبليغ عنه إن لزم الأمر، خصوصاً إن تكرر الأمر أو شوهدت ملصقات مشابهة على منازل عدة في الحي.
 
مواضيع ذات صلة
استقصاء الجنوب: توقيف ثلاثة لصوص ينهبون منازل مدمرة في قرى الجنوب!
lebanon 24
09/09/2025 12:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تراقبك تطبيقات التواصل دون أن تدري؟
lebanon 24
09/09/2025 12:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"راقب كلماتك".. ترامب يُحذر مدفيديف!
lebanon 24
09/09/2025 12:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
من دون هاتف أو كاميرا.. نظام يراقب الأشخاص عبر إشارات "واي فاي"
lebanon 24
09/09/2025 12:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

بليغ

جودي

حيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-09-09
04:47 | 2025-09-09
04:40 | 2025-09-09
04:32 | 2025-09-09
04:30 | 2025-09-09
04:25 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24