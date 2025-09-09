Advertisement

لبنان

عون التقى الوزير شحادة.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
09-09-2025 | 03:23
A-
A+
Doc-P-1414521-638930106464862152.jpg
Doc-P-1414521-638930106464862152.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة مسار عمل الوزارة والتقدم المحقق، وكان تركيز على مشاريع القوانين التي تعمل عليها الوزارة بهدف الوصول إلى اقتصاد رقمي متكامل. 
Advertisement
وقال شحادة بعد اللقاء: "وضعنا برامج تعاون مع عدد من الوزارات لتعزيز هذا المسار، وشددنا على أهمية إنشاء الإطار التشريعي والتنظيمي السليم لدعم الشركات الناشئة وتمكينها."
وتابع: "أطلعنا رئيس الجمهورية على مشروع القانون المتعلق بإنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، المطروح في جلسة اليوم، والرئيس يتابع هذا الموضوع عن كثب. ونأمل أن يتم إقراره في مجلس الوزراء، التزامًا بما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، تمهيدًا لإدخال التكنولوجيا في مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها في الاقتصاد الوطني."

مواضيع ذات صلة
رجي التقى نظيره الجزائري.. هذا ما تم بحثه
lebanon 24
09/09/2025 12:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
برعاية أميركية.. وزير الخارجية السوري التقى وفدا إسرائيليا في باريس وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
09/09/2025 12:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هيكل استقبل كوبر.. وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
09/09/2025 12:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط زار سلام.. وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
09/09/2025 12:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

العماد جوزاف عون

الاقتصاد الوطني

مؤسسات الدولة

مجلس الوزراء

وزير الدولة

كمال شحادة

جوزاف عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-09-09
04:47 | 2025-09-09
04:40 | 2025-09-09
04:32 | 2025-09-09
04:30 | 2025-09-09
04:25 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24