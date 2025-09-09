عون التقى الوزير شحادة.. وهذا ما تم بحثه

Advertisement

عرض رئيس الجمهورية مع لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مسار عمل الوزارة والتقدم المحقق، وكان تركيز على مشاريع القوانين التي تعمل عليها الوزارة بهدف الوصول إلى اقتصاد رقمي متكامل.وقال شحادة بعد اللقاء: "وضعنا برامج تعاون مع عدد من الوزارات لتعزيز هذا المسار، وشددنا على أهمية إنشاء الإطار التشريعي والتنظيمي السليم لدعم الشركات الناشئة وتمكينها."وتابع: "أطلعنا رئيس الجمهورية على مشروع القانون المتعلق بإنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، المطروح في جلسة اليوم، والرئيس يتابع هذا الموضوع عن كثب. ونأمل أن يتم إقراره في ، التزامًا بما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، تمهيدًا لإدخال التكنولوجيا في وتعزيز حضورها في ."