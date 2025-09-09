Advertisement

لبنان

عبدالله: الاستهداف الإسرائيلي يطال كل المناطق اللبنانية ولا يلتزم بوقف إطلاق النار

Lebanon 24
09-09-2025 | 03:18
A-
A+

Doc-P-1414522-638930107807708399.png
Doc-P-1414522-638930107807708399.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علّق النائب بلال عبدالله على "الاستهداف الاسرائيلي صباح اليوم، مؤكدًا أنه تواصل مع الأجهزة الأمنية وأنّ المنطقة هي منطقة سكنية مكتظة بجوار مدينة برجا بالقرب من الجية، لافتًا إلى أنّ "هذا الاستهداف يشير إلى أن إسرائيل لا تستثني أي منطقة في لبنان وتستهدف اللبنانيين وهي لا تلتزم بوقف إطلاق النار".
Advertisement

وعن جلسة الحكومة في الخامس من أيلول الجاري، شدد عبدالله على "ألّا تراجع عن قرار الحكومة بحصرية السلاح والموضوع التقني الزمني بعهدة الجيش اللبناني الذي يحظى بثقة كل اللبنانيين"، موضحًا أنّ "الخطة وضعها الجيش وتتطلب دعمًا لوجستيًا وآليات وتقنيات وهذه الأمور تعود إلى المؤسسة العسكرية، فيما الغطاء السياسي مؤمّن. أمّا بالنسبة إلى الورقة الأميركية - اللبنانية فلم يصل أي جواب إسرائيلي حتى الآن".

ولفت عبدالله إلى أنّ "هناك نوعًا من التفلّت الإسرائيلي في المنطقة وهو يحتاج إلى ضوابط دولية إذا كانت هناك مساعٍ جدية لاستقرار المنطقة". وقال: "كفانا حروب الآخرين على أرضنا وانقسامات داخلية، نريد استقرارًا وتعافيًا اقتصاديًا والدولة تقوم بدورها، ولكن على المجتمع الدولي والعربي أن يساعد لبنان على لجم إسرائيل ومنع الاستمرار بانتهاكاتها". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
تيمور جنبلاط: يجب أن يلتزم الجميع بوقف اطلاق النار في السويداء
lebanon 24
09/09/2025 13:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عشائر الجنوب السوري تلتزم بوقف إطلاق النار وقوات الأمن تتأهب لدخول السويداء (صور)
lebanon 24
09/09/2025 13:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري: نحن تحت عدوان إسرائيلي يطال مختلف المناطق اللبنانية وليس فقط الجنوب واحتلالًا مستمرًا بزعم أننا لم نلتزم بالاتفاق
lebanon 24
09/09/2025 13:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: حثثت نتنياهو على بذل كل جهده لوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات للمدنيين الجائعين
lebanon 24
09/09/2025 13:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24

المؤسسة العسكرية

الأجهزة الأمنية

الوكالة الوطنية

المجتمع الدولي

الجيش اللبناني

عبدالله على

صباح اليوم

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:48 | 2025-09-09
06:42 | 2025-09-09
06:40 | 2025-09-09
06:39 | 2025-09-09
06:36 | 2025-09-09
06:33 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24