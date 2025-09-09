Bsharri Square مشروع إنمائي يعيد الحياة الاقتصادية والسياحية إلى البلدة (صور)



المشروع الذي تخطت كلفته في مرحلته الأولى مليون دولار، وفرّ حتى اليوم أكثر من مئة فرصة عمل للشباب والشابات من أبناء المنطقة، إلى جانب برامج تدريب مجانية تؤهلهم للعمل في القطاع السياحي والخدماتي.



ويضم "بشري سكوير" حاليًا تسعة مطاعم تعمل على مدار السنة، تقدم تشكيلة واسعة من المأكولات والعالمية، إضافة إلى علامات تجارية محلية في مجال الأطعمة، مما جعل الموقع نقطة جذب للزوار والسياح.

الدكتور ، أحد الناشطين الأساسيين في المبادرة، أوضح أن المشروع لا يقتصر على الجانب السياحي فحسب، بل يسعى إلى تحقيق إنماء مستدام للبلدة، عبر توفير بيئة متكاملة تشمل المأكل والمشرب والترفيه، وصولاً إلى الإقامة.



أما المرحلة المقبلة، فستتضمن ترميم المزيد من المباني التراثية، واستقطاب علامات تجارية معروفة لتلبية مختلف الأذواق والفئات العمرية، بما يعزز مكانة بشري كوجهة سياحية وثقافية واقتصادية على مدار العام.







