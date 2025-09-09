Advertisement

لبنان

في طرابلس.. مُسنة تتعرّض لحادث صدم

Lebanon 24
09-09-2025 | 04:14
عملت فرق الاسعاف على نقل سيدة مسنة الى المستشفى جراء تعرضها لحادث صدم لدى اجتيازها الطريق في محلة الخناق -طرابلس، وفق مأ فادت مندوبة "لبنان 24". 
لبنان 24

طرابلس

لبنان

