في طرابلس.. مُسنة تتعرّض لحادث صدم
Lebanon 24
09-09-2025
|
04:14
A-
A+
عملت فرق الاسعاف على نقل سيدة مسنة الى المستشفى جراء تعرضها لحادث صدم لدى اجتيازها الطريق في محلة الخناق -طرابلس، وفق مأ فادت مندوبة "
لبنان 24
".
لبنان 24
طرابلس
لبنان
