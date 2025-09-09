29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ضباب على المرتفعات.. كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
09-09-2025
|
04:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في
المديرية العامة للطيران المدني
ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.
Advertisement
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط .
-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، و دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد وجنوبها، ومن المحتمل تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات وبشكل متفرق خلال الفترة المسائية.
الأربعاء:
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.
الخميس:
قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل.
الجمعة:
قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر أيلول. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
ضباب ورياح ناشطة.. كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟
Lebanon 24
ضباب ورياح ناشطة.. كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟
09/09/2025 13:56:47
09/09/2025 13:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع طفيف بالحرارة وضباب على المرتفعات.. هكذا سيكون طقس نهاية الاسبوع
Lebanon 24
ارتفاع طفيف بالحرارة وضباب على المرتفعات.. هكذا سيكون طقس نهاية الاسبوع
09/09/2025 13:56:47
09/09/2025 13:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة جنوبا.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
Lebanon 24
ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة جنوبا.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
09/09/2025 13:56:47
09/09/2025 13:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس الأسبوع: ضباب كثيف على الجبال وحرارة فوق المعدلات الموسمية
Lebanon 24
طقس الأسبوع: ضباب كثيف على الجبال وحرارة فوق المعدلات الموسمية
09/09/2025 13:56:47
09/09/2025 13:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة للطيران المدني
العامة للطيران المدني
المديرية العامة
الوكالة الوطنية
العامة للطيران
الحوض الشرقي
مديرية ال
لبنان وا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالرّغم من محاولتهما الفرار.. قوى الأمن توقف مطلوبَيْن للقضاء
Lebanon 24
بالرّغم من محاولتهما الفرار.. قوى الأمن توقف مطلوبَيْن للقضاء
06:48 | 2025-09-09
09/09/2025 06:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
09/09/2025 06:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون شدد على أهمية تعزيز السلامة المرورية
Lebanon 24
الرئيس عون شدد على أهمية تعزيز السلامة المرورية
06:40 | 2025-09-09
09/09/2025 06:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حاول فتح قنبلة بوجه عناصر أمنيّة... بيان يكشف ما حصل في عرسال
Lebanon 24
حاول فتح قنبلة بوجه عناصر أمنيّة... بيان يكشف ما حصل في عرسال
06:39 | 2025-09-09
09/09/2025 06:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رجي استقبل اليماحي على رأس وفد
Lebanon 24
رجي استقبل اليماحي على رأس وفد
06:36 | 2025-09-09
09/09/2025 06:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
15:37 | 2025-09-08
08/09/2025 03:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
15:18 | 2025-09-08
08/09/2025 03:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على شابة مفقودة… هكذا بدت حالتها (صورة)
Lebanon 24
العثور على شابة مفقودة… هكذا بدت حالتها (صورة)
07:53 | 2025-09-08
08/09/2025 07:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
Lebanon 24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
12:31 | 2025-09-08
08/09/2025 12:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب جعجع: العين على ما هو ابعد من الانتخابات النيابية
Lebanon 24
خطاب جعجع: العين على ما هو ابعد من الانتخابات النيابية
11:01 | 2025-09-08
08/09/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:48 | 2025-09-09
بالرّغم من محاولتهما الفرار.. قوى الأمن توقف مطلوبَيْن للقضاء
06:42 | 2025-09-09
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:40 | 2025-09-09
الرئيس عون شدد على أهمية تعزيز السلامة المرورية
06:39 | 2025-09-09
حاول فتح قنبلة بوجه عناصر أمنيّة... بيان يكشف ما حصل في عرسال
06:36 | 2025-09-09
رجي استقبل اليماحي على رأس وفد
06:33 | 2025-09-09
المفتي دريان إستقبل وفد البرلمان العربي وشدد على أهمية الوحدة
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
09/09/2025 13:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
09/09/2025 13:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
09/09/2025 13:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24