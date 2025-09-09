Advertisement

لبنان

ضباب على المرتفعات.. كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

Lebanon 24
09-09-2025 | 04:32
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.
وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس صيفي معتدل  يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، و دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية.  تنشط الرياح أحيانا  شمال البلاد  وجنوبها، ومن المحتمل تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات وبشكل متفرق خلال الفترة المسائية.

الأربعاء:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.

الخميس:  

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل.

الجمعة:  

قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر أيلول. (الوكالة الوطنية)
