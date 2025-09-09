ضباب على المرتفعات.. كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط .-الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، و دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد وجنوبها، ومن المحتمل تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات وبشكل متفرق خلال الفترة المسائية.الأربعاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.الخميس:قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل.الجمعة:قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر أيلول. (الوكالة الوطنية)