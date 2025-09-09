أرسلان: خطف نساء الدروز جريمة إرهابية وحشية وعلى العالم التحرّك

Advertisement

كتب رئيس " اللبناني" عبر حسابه على منصّة "إكس": "في ظلّ هذا الجو المحيط بالمنطقة بأسرها من توترات ومؤامرات لا تمتّ إلى الاستقرار بصلة، نستغرب هذا الصمت، إذا لم نقل أكثر، تجاه جريمة اختطاف النساء من في جبل العرب على أيدي التكفيريين، الذين لا يمكن أن تكون لهم أي صلة بدين أو مذهب، إذ من يخطف النساء ويقتل الأطفال والشيوخ لا يُصنَّف إلا في خانة الإرهابيين البرابرة القتلة".واضاف:"من موقعنا المسؤول، لا يمكن أن نسكت عن هذا الإجرام الموصوف، ونحمّل كامل المسؤولية عن هذا الفلتان والتقاعس، بل التورط، لذلك الذي يدّعي لنفسه التغيير والحكم في ".وطالب" الهيئات الأممية، وفي طليعتها والاتحاد ، والدول العربية الشقيقة، بتحمّل مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات حازمة وجريئة بحقّ مرتكبي هذه الجرائم الوحشية التي طالت إخواننا في جبل العرب، والتي تطال مختلف مكوّنات الشعب السوري الشقيق والبريء من هذه الأفعال البربرية".وختم :"إنّ هذه الوحشية لا يمكن أن تمتّ إلى سوريا الحقيقية، سوريا التاريخ العريق والحضارة المتقدمة، سوريا نموذج العيش الواحد بين جميع مكوّناتها من طوائف ومذاهب وأعراق".