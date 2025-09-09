تحرّك شعبي في الشوف ضد قرار إقفال مركز الضمان الوطني

Advertisement

نُظّم اعتصام أهلي ووقفة احتجاجية على دوّار بعقلين – ، بمشاركة عدد من أهالي المنطقة وموظفي مركز ، رفضًا لقرار إقفال المركز.كما شارك في الوقفة التضامنية وكيل داخلية في الدكتور عمر غنّام، بلديات الشوف السويجاني كامل الغصيني وعدد من الشخصيات العامة .وأعرب المشاركون في الاعتصام عن رفضهم نقل المركز إلى منطقة بعيدة عن موقعه الحالي، الذي يُعدّ نقطة وسطية تخدم مختلف بلدات قضاء الشوف منذ سنوات. كما أكدوا معارضتهم لأي قرار لا ينسجم مع هذا التوجه، وذلك بعد انتهاء عقد الإيجار مع مالك المبنى الذي يشغله المركز. (الوكالة الوطنية)