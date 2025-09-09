29
تحرّك شعبي في الشوف ضد قرار إقفال مركز الضمان الوطني
Lebanon 24
09-09-2025
|
04:47
A-
A+
نُظّم اعتصام أهلي ووقفة احتجاجية على دوّار بعقلين –
بيت الدين
، بمشاركة عدد من أهالي المنطقة وموظفي مركز
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
في الشوف
، رفضًا لقرار إقفال المركز.
كما شارك في الوقفة التضامنية وكيل داخلية
الشوف
في
الحزب التقدمي الاشتراكي
الدكتور عمر غنّام،
رئيس اتحاد
بلديات الشوف السويجاني كامل الغصيني وعدد من الشخصيات العامة .
وأعرب المشاركون في الاعتصام عن رفضهم نقل المركز إلى منطقة بعيدة عن موقعه الحالي، الذي يُعدّ نقطة وسطية تخدم مختلف بلدات قضاء الشوف منذ سنوات. كما أكدوا معارضتهم لأي قرار لا ينسجم مع هذا التوجه، وذلك بعد انتهاء عقد الإيجار مع مالك المبنى الذي يشغله المركز. (الوكالة الوطنية)
