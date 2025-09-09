بسبب الإضراب المعلن في فرنسا.. بيان من طيران الشرق الأوسط

أعلنت في بيان أنه وبسبب الإضراب المعلن في يوم الأربعاء الواقع في 10 أيلول 2025، تعلن شركة – الخطوط الجوية عن تعديل مواعيد رحلاتها من وإلى كل ونيس لتصبح وفق التالي:

أما بالنسبة لرحلة ME211/212 فستبقى على موعدها ، الاقلاع من عند الساعة 7:55 والاقلاع من عند الساعة 13:40