Advertisement

لبنان

بسبب الإضراب المعلن في فرنسا.. بيان من طيران الشرق الأوسط

Lebanon 24
09-09-2025 | 05:16
A-
A+
Doc-P-1414579-638930173286273542.jpg
Doc-P-1414579-638930173286273542.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان أنه وبسبب الإضراب المعلن في فرنسا يوم الأربعاء الواقع في 10 أيلول 2025، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن تعديل مواعيد رحلاتها من وإلى كل من باريس ونيس لتصبح وفق التالي:
Advertisement
 
 
أما بالنسبة لرحلة ME211/212 فستبقى على موعدها ، الاقلاع من بيروت عند الساعة 7:55 والاقلاع من باريس عند الساعة 13:40
يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بيان جديد من طيران الشرق الأوسط يتعلّق بتعديل رحلات
lebanon 24
09/09/2025 15:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من طيران "الشرق الأوسط" يتعلّق برحلة الأحد إلى أثينا
lebanon 24
09/09/2025 15:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن تعديل جدول مواعيد بعض الرحلات... بيان من شركة طيران "الشرق الأوسط"
lebanon 24
09/09/2025 15:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إلغاء وتعديل رحلات... بيان جديد من طيران "الشرق الأوسط"
lebanon 24
09/09/2025 15:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة طيران الشرق الأوسط

طيران الشرق الأوسط

اللبنانية

من باريس

بيروت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:33 | 2025-09-09
08:25 | 2025-09-09
08:05 | 2025-09-09
07:58 | 2025-09-09
07:49 | 2025-09-09
07:46 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24