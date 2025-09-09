Advertisement

لبنان

وزير الاعلام والأمين العام لـ "ملتقى الإعلام العربي" يطلقان فعاليات الملتقى في 16 الحالي

Lebanon 24
09-09-2025 | 05:40
يعقد وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص والأمين العام لـ "ملتقى الإعلام العربي" الأستاذ ماضي الخميس مؤتمرا صحافيا عند الأولى  من بعد ظهر الثلثاء 16 أيلول الحالي في فندق "فوكو" في بيروت - قاعة المؤتمرات.
وسيتم الإعلان خلال المؤتمر عن فعاليات "الدورة الحادية والعشرين لملتقى الإعلام العربي" التي ستعقد للمرة الاولى في بيروت برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومشاركة عدد من وزراء الإعلام العرب والشخصيات الإعلامية اللبنانية والعربية البارزة.

 
