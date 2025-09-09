وزير الاعلام والأمين العام لـ "ملتقى الإعلام العربي" يطلقان فعاليات الملتقى في 16 الحالي

Advertisement

يعقد المحامي د. بول والأمين العام لـ "ملتقى " الأستاذ ماضي الخميس مؤتمرا صحافيا عند الأولى ظهر الثلثاء 16 أيلول الحالي في فندق "فوكو" في - قاعة المؤتمرات.وسيتم الإعلان خلال المؤتمر عن فعاليات " الحادية والعشرين لملتقى الإعلام العربي" التي ستعقد للمرة الاولى في بيروت برعاية رئيس الجمهورية ومشاركة عدد من وزراء الإعلام العرب والشخصيات الإعلامية والعربية البارزة.