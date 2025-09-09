Advertisement

لبنان

في جونية.. حريق في ملعب المدرسة المركزية

Lebanon 24
09-09-2025 | 05:42
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن حريقاً اندلع منذ بعض الوقت في ملعب المدرسة المركزية في جونية.
وغطت سحب الدخان سماء المنطقة.

