وزير العدل بحث وسفير الهند في تعزيز التعاون القانوني والحقوقي
Lebanon 24
09-09-2025
|
05:48
استقبل وزير العدل المحامي
عادل نصار
في مكتبه بالوزارة سفير
الهند
لدى
لبنان
محمد نور رحمان شيخ
، يرافقه القنصل والسكرتير الثاني في السفارة أجاي كمار.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين لبنان والهند على الصعيد القانوني والحقوقي وسبل تفعيل هذه العلاقات.
