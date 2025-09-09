Advertisement

لبنان

وزير العدل بحث وسفير الهند في تعزيز التعاون القانوني والحقوقي

Lebanon 24
09-09-2025 | 05:48
استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار في مكتبه بالوزارة سفير الهند لدى لبنان محمد نور رحمان شيخ، يرافقه القنصل والسكرتير الثاني في السفارة أجاي كمار.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين لبنان والهند على الصعيد القانوني والحقوقي وسبل تفعيل هذه العلاقات.
