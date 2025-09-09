سلام بعد لقائه برّي: سنُتابع تنفيذ خطّة الجيش شهرياً والترحيب هو بمعنى التعامل الإيجابيّ

قال رئيس الحكومة "أنا حريص جدّاً على مبدأ فصل السلطات والتعاون، وتطرقت مع رئيس مجلس النواب الى الملفات السياسية بالإضافة الى تعاون الحكومة ومجلس النواب".

Advertisement

وأضاف سلام من : "كان واضحاً جدّاً في جلستيّ 5 آب و5 أيلول، ومنطلقنا هو الذي يُشدّد على بسط على كامل أراضيها بقدراتها الذاتية وهو ما ورد أيضا في البيان الوزاري"، وأوضح أنّ " أعطى الحكومة الثقة على أساس هذا البيان".

وقال: سنتابع تنفيذ خطّة الجيش شهرياً والترحيب هو بمعنى التعامل الإيجابيّ"، وتابع: "لم نتطرق الى "الاستراتيجية الدفاعية" والجيش بحاجة لدعم إضافي يفوق المساعدات الأميركية التي يحصل عليها".