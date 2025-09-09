Advertisement

لبنان

سلام بعد لقائه برّي: سنُتابع تنفيذ خطّة الجيش شهرياً والترحيب هو بمعنى التعامل الإيجابيّ

Lebanon 24
09-09-2025 | 06:00
قال رئيس الحكومة نواف سلام "أنا حريص جدّاً على مبدأ فصل السلطات والتعاون، وتطرقت مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي الى الملفات السياسية بالإضافة الى تعاون الحكومة ومجلس النواب".
وأضاف سلام من عين التينة: "كان مجلس الوزراء واضحاً جدّاً في جلستيّ 5 آب و5 أيلول، ومنطلقنا هو اتفاق الطائف الذي يُشدّد على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقدراتها الذاتية وهو ما ورد أيضا في البيان الوزاري"، وأوضح أنّ "حزب الله أعطى الحكومة الثقة على أساس هذا البيان".
 
 
وقال: سنتابع تنفيذ خطّة الجيش شهرياً والترحيب هو بمعنى التعامل الإيجابيّ"، وتابع: "لم نتطرق الى "الاستراتيجية الدفاعية" والجيش بحاجة لدعم إضافي يفوق المساعدات الأميركية التي يحصل عليها".
 
 
 
 
