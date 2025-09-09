Advertisement

لبنان

البطريرك الراعي يدشن مركز الإستقبال العصري في حديقة البطاركة

Lebanon 24
09-09-2025 | 06:26
A-
A+
Doc-P-1414607-638930215492735790.jpg
Doc-P-1414607-638930215492735790.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يدشن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الرابعة والنصف من عصر يوم غد الأربعاء، مبنى مركز الإستقبال العصري "بوابة قنوبين" في حديقة البطاركة. 
Advertisement
 
وأوضح رئيس رابطة قنوبين نوفل الشدراوي "ان هذا المركز هو الأول في نطاق الوادي المقدس، المحتاج الى مراكز استقبال عصرية مجهزة، وقد بادرنا الى إقامته إلتزاما منا بضرورة توفير أفضل شروط الحج الديني والسياحة الدينية، وفي ظل غياب مؤسف وغير مبرر للأجهزة الحكومية المعنية بملف الوادي المقدس".
 
 
مواضيع ذات صلة
الراعي إفتتح أنشطة حديقة البطاركة: حفظ التراث من حفظ المستقبل
lebanon 24
09/09/2025 15:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
22 تموز الإحتفالية الأولى لصيف 2025 في حديقة البطاركة
lebanon 24
09/09/2025 15:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاءات البطريرك الراعي.. هذا ما ناقشته!
lebanon 24
09/09/2025 15:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي زار بيت ودير القديس شربل
lebanon 24
09/09/2025 15:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

بطرس الراعي

بشارة بطرس

مار بشارة

الماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:33 | 2025-09-09
08:25 | 2025-09-09
08:05 | 2025-09-09
07:58 | 2025-09-09
07:49 | 2025-09-09
07:46 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24