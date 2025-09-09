البطريرك الراعي يدشن مركز الإستقبال العصري في حديقة البطاركة

Advertisement

يدشن البطريرك في الرابعة والنصف من عصر يوم غد الأربعاء، مبنى مركز الإستقبال العصري "بوابة قنوبين" في حديقة البطاركة.وأوضح رئيس رابطة قنوبين نوفل الشدراوي "ان هذا المركز هو الأول في نطاق الوادي المقدس، المحتاج الى مراكز استقبال عصرية مجهزة، وقد بادرنا الى إقامته إلتزاما منا بضرورة توفير أفضل شروط الحج الديني والسياحة ، وفي ظل غياب مؤسف وغير مبرر للأجهزة الحكومية المعنية بملف الوادي المقدس".