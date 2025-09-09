المفتي دريان إستقبل وفد البرلمان العربي وشدد على أهمية الوحدة

Advertisement

استقبل مفتي الجمهورية دريان الفتوى، وفدا من العربي برئاسة محمد أحمد اليماحي.وقال اليماحي بعد اللقاء: "إلتقينا بسماحته وقدمنا له الشكر على هذا اللقاء. وأكدنا مكانة دار الفتوى في التي تمثل مرجعية إسلامية ووطنية كبيرة ومشهود لها بمواقفها ومبادراتها البناءة تحت قيادة سماحته وأكدنا موقف البرلمان العربي الثابت من دعم لبنان ووحدته وسلامة أراضيه".أضاف:"البرلمان العربي يضع على رأس أولوياته تشجيع قيم الحوار والتسامح والاعتدال وأكدنا وقوف البرلمان العربي إلى جانب لبنان في مواجهة الاعتداءات ونعمل على كافة المحافل الدولية للضغط على للانسحاب من الأراضي المحتلة".، أشاد المفتي دريان، بدور البرلمان العربي في لبنان والمنطقة العربية، مؤكدا "أهمية الوحدة العربية لما فيه مصلحة الشعوب العربية".