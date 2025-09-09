Advertisement

لبنان

المفتي دريان إستقبل وفد البرلمان العربي وشدد على أهمية الوحدة

Lebanon 24
09-09-2025 | 06:33
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من البرلمان العربي برئاسة محمد أحمد اليماحي.
وقال اليماحي بعد اللقاء: "إلتقينا بسماحته وقدمنا له الشكر على هذا اللقاء. وأكدنا مكانة دار الفتوى في لبنان التي تمثل مرجعية إسلامية ووطنية كبيرة ومشهود لها بمواقفها ومبادراتها البناءة تحت قيادة سماحته وأكدنا موقف البرلمان العربي الثابت من دعم لبنان ووحدته وسلامة أراضيه".
 
أضاف:"البرلمان العربي يضع على رأس أولوياته تشجيع قيم الحوار والتسامح والاعتدال وأكدنا وقوف البرلمان العربي إلى جانب لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ونعمل على كافة المحافل الدولية للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".
 
من جهته، أشاد المفتي دريان، بدور البرلمان العربي في لبنان والمنطقة العربية، مؤكدا "أهمية الوحدة العربية لما فيه مصلحة الشعوب العربية". 
