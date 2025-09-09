Advertisement

لبنان

الرئيس عون شدد على أهمية تعزيز السلامة المرورية

Lebanon 24
09-09-2025
زار وفد نقابة خبراء السير برئاسة بشير عبد الجليل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، حيث عرض أوضاع الخبراء ومطالبهم، وفي طليعتها إقرار قانون ينظم المهنة بما يكفل حقوق الخبير وحدود مسؤولياته، وتأمين الحماية الاجتماعية والصحية، إضافة إلى إحياء قانون طابع الخبير.
وقد شدّد رئيس الجمهورية على" أهمية تعزيز السلامة المرورية".

 
