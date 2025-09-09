الرئيس عون شدد على أهمية تعزيز السلامة المرورية

Advertisement

زار وفد نقابة خبراء السير برئاسة بشير رئيس الجمهورية ، حيث عرض أوضاع الخبراء ومطالبهم، وفي طليعتها إقرار قانون ينظم المهنة بما يكفل حقوق الخبير وحدود مسؤولياته، وتأمين الحماية الاجتماعية والصحية، إضافة إلى إحياء قانون طابع الخبير.وقد شدّد رئيس الجمهورية على" أهمية تعزيز السلامة المرورية".