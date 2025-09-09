Advertisement

لبنان

بالرّغم من محاولتهما الفرار.. قوى الأمن توقف مطلوبَيْن للقضاء

Lebanon 24
09-09-2025 | 06:48
A-
A+
Doc-P-1414614-638930227993850258.jpg
Doc-P-1414614-638930227993850258.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لتوقيف المطلوبين للقضاء بمختلف الجرائم على كامل الأراضي اللّبنانية.

بتاريخ 26-08-2025 توافرت معلومات لدى مفرزة حلبا القضائيّة عن وجود أحد المطلوبين في محلّة عين الذهب في عكّار، ويُدعى ع. س. (مواليد عام 1993، لبناني) بحقّه /26/ مذكّرة توقيف بجرائم سرقة، وتسبّب بوفاة، وسرقة كابلات عائدة لمؤسّسة أوجيرو، وسرقة أسلاك كهربائية، وتأليف عصابة سرقة، وإطلاق نار…

بنتيجة المتابعة، توجّهت قوّة من المفرزة إلى المحلّة المذكورة، وداهمت منزله. وخلال المداهمة حاول الفرار، فلاحقته العناصر، وتمكّنت من إلقاء القبض عليه.

بتفتيشه ومكان إقامته، عُثر على مسدّس حربيّ داخل آليّة جيب مركونة أمام المنزل، كان يستعملها في عمليّات السّرقة.

– وفي سياقٍ متّصل، بتاريخ 27- 8- 2025 توافرت معلومات لدى المفرزة المذكورة عن وجود مطلوب في محلّة طريق عام منيارة- حلبا، ويُدعى م. ح. (مواليد عام 1995، لبناني) بحقّه بلاغ بحث وتحرّ بجرم إطلاق نار، ومحاولة قتل.

 على الفور، توّجهت دوريّة من المفرزة إلى المحلّة، وعملت على ملاحقة السيّارة التي كان على متنها. وخلال عمليّة التوقيف، حاول الفرار، وأطلق /5/ طلقات ناريّة، واصطدم بالآلية العسكريّة. فلاحقته عناصر القوّة، وتمكّنت من إلقاء القبض عليه. بتفتيشه والسّيّارة، تمّ ضبط مسدّس حربيّ، وممشط، و/8/ طلقات صالحة للاستعمال.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين وأودعا القطعات المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المُختصّ.
 
مواضيع ذات صلة
قوى الأمن توقف مطلوبًا في الحمراء (صورة)
lebanon 24
09/09/2025 17:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن: ضبط دراجة مسروقة وتوقيف سارقها أثناء محاولة بيعها في بيروت
lebanon 24
09/09/2025 17:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن الداخلي بالحسكة: محاولة فرار محدودة داخل سجن الكلاسة بالمدينة
lebanon 24
09/09/2025 17:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن توقف فارًا متورطًا بسرقة سيارات ودراجات
lebanon 24
09/09/2025 17:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

عين الذهب

القضاء ا

أوجيرو

القضاء

لبنان

المعن

الذهب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:01 | 2025-09-09
10:00 | 2025-09-09
09:35 | 2025-09-09
09:30 | 2025-09-09
08:51 | 2025-09-09
08:37 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24