لبنان

في جامعة الحكمة.. ورشة تدريبية عن استخدام الذكاء الإصطناعي في التعليم

Lebanon 24
09-09-2025 | 07:21
Doc-P-1414625-638930246736560939.png
Doc-P-1414625-638930246736560939.png photos 0
نظم مركز اللغات في جامعة الحكمة بالتعاون مع مركز التعليم المستمر ورشة تدريبية حول استخدام الذكاء الإصطناعي في تعليم اللغات والفرص التي يتيحها لإغناء العملية التربوية من جهة، ومن جهة ثانية الحدود الواجب وضعها لتفادي تأثيراته السلبية.
شارك في الورشة الأساتذة المحاضرون في مركز اللغات في الجامعة وأساتذة اللغات في مدارس الحكمة وعدد من المدارس الموجودة في نطاق أبرشية بيروت المارونية.

وفي كلمة لمدير مركز اللغات في جامعة الحكمة بيار عبد الساتر قال إننا اليوم في منعطف. فالذكاء الإصطناعي ليس شأنًا عابرًا أو أداة تكنولوجية فحسب، بل إنه ثورة تضاهي الثورات التي تركت بصمتها في تاريخ نقل المعرفة.

وقال: "إن الذكاء الإصطناعي يحدث تحولات في طريقة التعليم والتعلّم وحوار الثقافات واللغات، ويسهم في خلق بيئة تعليمية ديناميكية وتفاعلية. إلا أنه ومثل كل ثورة وتغيير، يثير التساؤلات وأحيانًا المخاوف. فماذا سيصبح دور المعلم؟ وما هو مآل الحسّ النقدي والإبتكار والإبداع؟"

وتابع مدير مركز اللغات في جامعة الحكمة داعيًا إلى عدم القلق من أدوات الذكاء الإصطناعي بل الإنفتاح المستنير على ما تقدمه من إيجابيات، وذلك من خلال الدمج الحكيم لهذه الأدوات بالعمل وعدم الخلط بين التقدم التكنولوجي وفقدان المعنى.

وشدد الأستاذ عبد الساتر على ضرورة ألا يحلّ الذكاء الإصطناعي محلّ الإنسان، بل الإستفادة مما يتيحه من فرص لدعم المعلومات وإثرائها. أضاف أن الورشة التدريبية، وانطلاقًا مما سبق، دعوة لاستكشاف سبل التأقلم مع الذكاء الإصطناعي وجعله حليفًا لا سيدًا.

تضمنت الورشة سلسلة محاضرات وتمارين تدريبية تطبيقية تمحورت حول كيفية الاستخدام الفعّال للذكاء الإصطناعي ومنصاته المتخصصة باللغات والتعليم لمرافقة الطلاب والتلامذة، مع التحذير من أخطاء عدة قد تكون جسيمة يرتكبها الذكاء الإصطناعي مما يحتم إتخاذ موقف نقدي من المواد التي يقدمها، بحيث يتم إدماجه بالعملية التعليمية بشكل مسؤول.

وتم التأكيد أن الذكاء الإصطناعي لن يتمكن من الحلول محلّ الأساتذة، ولكن الأساتذة الذين يستخدمون الذكاء الإصطناعي سيحلّون محلّ الأساتذة الذين لا يستخدمونه.

أما بالنسبة للطلاب والتلامذة، فقد لاحظ المحاضرون أنهم يعمدون غالبًا إلى استخدام الذكاء الإصطناعي لإعداد أبحاثهم وواجباتهم المدرسية من دون أي تدقيق بالمواد التي يقدمها مما يؤدي إلى عدم تماسك الأفكار وعدم وضوحها، الأمر الذي يستدعي تنبيههم الدائم إلى ضرورة الإجتهاد الشخصي لتكوين مستوى علمي جيد، ومن ثم استخدام الذكاء الإصطناعي للإستفادة منه جزئيًا وليس الإعتماد عليه بشكل مطلق.
